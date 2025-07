Újabb gyomrost kapott Orbán Viktor szövetségese

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A magyar kormányfő Nicolas Sarkozyvel is tárgyalt.

Kapcsolódó cikk Két nap alatt a második elítélt francia politikus kezét szorongatta meg Orbán Viktor

Emlékeztettek, július 8-án Marine Le Pen kérelmet nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához a párizsi büntetőbíróság által 2025. március 31-én kiszabott büntetés ideiglenes végrehajtásának felfüggesztése érdekében.

Az Orbán Viktor alapította Patrióták Európáért frakció egyik legbefolyásosabb politikusa az emberi jogok bíróságán is vereséget szenvedett.

