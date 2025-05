Újabb háború törhet ki: India megtámadta Pakisztánt, válaszcsapás várható

India szerdára virradóra több célpontot támadott Pakisztán területén, az újdelhi védelmi minisztérium közlése szerint „terroristák infrastruktúrájára” mértek csapást.

Az indiai tárca hangsúlyozta, hogy „nem pakisztáni katonai létesítmények voltak a célpontok”. Összességében kilenc célpontot említett a minisztérium, ahonnan „terrorcselekményeket készítettek elő India ellen”.

- áll az indiai közleményben. „India jelentős önmérsékletet tanúsított a célpontok kiválasztásában és a végrehajtás megvalósításában” – tette hozzá.

A pakisztáni hadsereg csapásokról számolt be Kasmír Pakisztán ellenőrzése alatt lévő részében található Kotli és Muzaffarabád városokból, valamint a pakisztáni Pandzsáb tartományban lévő Bahvalpur városából. Utóbbi városban egy mecsetet találtak el.

