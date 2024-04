Újabb hotelből dobták ki az MCC-s konferenciát, amelyen Orbán Viktor is szerepet kapna

Másodszor is lemondták Brüsszelben azt a rendezvényt, amelyen Orbán Viktor és különböző, az európai szélsőjobboldalhoz tartozó politikusok szólaltak volna fel kedden és szerdán.

Nem könnyű Brüsszelben helyet találni a konzervatívnak nevezett konferenciának

Hétfőn még úgy volt, hogy a fideszes agytröszt, a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli irodája által szervezett Nemzeti Konzervatív Konferencia (NATCON) és egyben adománygyűjtés új helyszíne a Sofitel Hotel lesz. Azért kellett új helyszínt találni, mert múlt hét végén az eredeti helyszín, a Concert Noble szervezői is visszaléptek. Hírek szerint azért, mert nagyon komoly nyomás nehezedett rájuk amiatt, hogy szélsőséges szervezeteknek és politikusoknak biztosítanak helyet. Orbán Viktor mellett egyébként a brexit “atyja”, Nigel Farage, a francia szélsőjobboldali Eric Zemmour és a volt lengyel miniszterelnök, Mateusz Moravieczki is a felszólalók között – lenne. Helyszín azonban megint nincs. Hétfőn este a Sofitel is visszamondta a megállapodást, pedig már az antifasiszta szervezetek is meghirdették a demonstrációjukat a hotel elé, kedden 17:30-ra - írja a hvg.hu.

Figyelmeztetést kaptam a sajtótól az esemény természetéről és az érkező emberekről. Erről tájékoztattam a helyi rendőrséget, akik felvették a kapcsolatot a Sofitellel, és a vezetőség úgy döntött, hogy lemondja az eseményt

– mondta Vincent de Wolf, az érintett kerületnek, Etterbeeknek polgármestere a The Brussels Timesnak. Kiderült, hogy a szervezők már a szállodában voltak és amikor tájékoztatták őket, hogy a szerződés érvényét veszíti, akkor nem akartak elmenni. Végül a kiérkező rendőröknek kellett elmagyarázniuk, hogy ez nem a szállodán múlott, ekkor a szervezők távoztak. Újabb helyszínről egyelőre nincs információnk