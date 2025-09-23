Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

1p

Külpolitika Franciaország Izraeli-palesztin konfliktus

Újabb intő Netanjahunak – nagy bejelentést tett Emmanuel Macron

mfor.hu

Sorra ismerik el a nyugati országok a Palesztin Államot.    

Franciaország hivatalosan is elismeri a Palesztin Államot, jelentette be Emmanuel Macron hétfő este az ENSZ-közgyűlésen, New Yorkban.

Eljött az idő „a gázai háború és a mészárlások” befejezésére, fogalmazott a francia elnök. „Eljött az idő, hogy igazságot szolgáltassunk a palesztin népnek, és  ezért elismerjük a Palesztin Államot Gázában, Ciszjordániában és Jeruzsálemben.”                  

A bejelentést többen ovációval és álló tapssal fogadták a helyszínen, a Palesztin Hatóság pedig „történelmi és bátor” döntésről beszélt.

Hétfő éjjel Belgium, Monaco, Andorra, Málta és Luxemburg is csatlakozott a Palesztinát elismerő államok sorához. Vasárnap pedig Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália is bejelentette ugyanezt. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint ugyanakkor „nem fog létrejönni palesztin állam.”

A teljes cikket laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán olvashatják.       

