Újabb intő Netanjahunak – nagy bejelentést tett Emmanuel Macron

Franciaország hivatalosan is elismeri a Palesztin Államot, jelentette be Emmanuel Macron hétfő este az ENSZ-közgyűlésen, New Yorkban.

Eljött az idő „a gázai háború és a mészárlások” befejezésére, fogalmazott a francia elnök. „Eljött az idő, hogy igazságot szolgáltassunk a palesztin népnek, és ezért elismerjük a Palesztin Államot Gázában, Ciszjordániában és Jeruzsálemben.”

A bejelentést többen ovációval és álló tapssal fogadták a helyszínen, a Palesztin Hatóság pedig „történelmi és bátor” döntésről beszélt.

Hétfő éjjel Belgium, Monaco, Andorra, Málta és Luxemburg is csatlakozott a Palesztinát elismerő államok sorához. Vasárnap pedig Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália is bejelentette ugyanezt. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint ugyanakkor „nem fog létrejönni palesztin állam.”

