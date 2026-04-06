Külpolitika Izraeli-iráni konfliktus

Újabb iráni likvidálást jelentett be Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét – jelentette be az IDF és a védelmi miniszter hétfőn.

Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Kac a tel-avivi katonai főhadiszállás földalatti irányítótermében tartott helyzetértékelésen jelentette ki, hogy Madzsid Khadamit, a Forradalmi Gárda hírszerzési vezetőjét likvidálták egy izraeli légicsapásban.

Korábban az iráni állami média is közölte Madzsid Khadami halálhírét, anélkül hogy megjelölte volna a halál okát. A hadsereg szerint Khadamit néhány hónapja nevezték ki posztjára, miután elődje az Irán elleni júniusi háborúban életét vesztette.

A védelmi miniszter arról is beszélt, hogy az IDF acélipari infrastruktúrát és petrolkémiai ipari létesítményeket támadott Iránban.

Iránban arról számoltak be, hogy éjszaka megsérült a teheráni Sarif University of Technology adatközpontja és mesterséges intelligencia infrastruktúrája Izrael és az Egyesült Államok támadásai nyomán. Tavaly novemberben az iráni tudományos miniszterhelyettes bejelentette, hogy az ország mesterséges intelligenciával foglalkozó összes tevékenysége a megtámadott létesítményhez kapcsolódik.

Az izraeli védelmi minisztérium eközben azt közölte, hogy a miniszteri bizottság jóváhagyta a ballisztikus rakéták megsemmisítésére fejlesztett Nyíl elfogórakéták gyártása felgyorsításának tervét. „A Nyíl rendszer, amelyet az amerikai Rakétavédelmi Hivatallal (Missile Defense Agency) együttműködésben fejlesztenek és gyártanak, a légkörön kívül és annak peremén fog el ballisztikus fenyegetéseket, és megvédi Izraelt a nagy hatótávolságú stratégiai fenyegetésektől” – áll a minisztérium közleményében.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál 2026. április 6-án. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.

A magyar-szerb határhoz sietett Orbán Viktor, és tett egy sokat sejtető megjegyzést

Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat gázvezeték ellen, azt a szerbek vizsgálják, ugyanakkor a történtek illeszkednek egy eseménysorba, és az ukránoknak van ilyen képességük, és hajlandóak meg képesek is arra, hogy ilyesmit tegyenek – jelentette ki a miniszterelnök hétfői, rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Ukrajna már tudni véli, ki áll a szerbiai akció mögött

Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat”, amelyekkel „megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni” a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

Irán bejelentette: új rend lesz a Hormuzi-szorosnál

A Hormuzi-szoros már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára – jelentette be hétfőre virradóra az iráni Forradalmi Gárda, hangsúlyozva: „új rendet” alakítanak ki a Perzsa-öbölben.

Szijjártó Péternek van egy tippje arról, ki állhat a szerbiai vezetékrobbantás tervének hátterében

Szerinte a szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást.

A szerb ügyészség villámgyorsan elárulta, hogy mit találtak a Török Áramlat mellett

Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

Szabotázs gyanújával indítottak eljárást a szerbek, miután  robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

