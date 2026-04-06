Újabb iráni likvidálást jelentett be Izrael

Izrael védelmi minisztere, Jiszrael Kac a tel-avivi katonai főhadiszállás földalatti irányítótermében tartott helyzetértékelésen jelentette ki, hogy Madzsid Khadamit, a Forradalmi Gárda hírszerzési vezetőjét likvidálták egy izraeli légicsapásban.

Korábban az iráni állami média is közölte Madzsid Khadami halálhírét, anélkül hogy megjelölte volna a halál okát. A hadsereg szerint Khadamit néhány hónapja nevezték ki posztjára, miután elődje az Irán elleni júniusi háborúban életét vesztette.

A védelmi miniszter arról is beszélt, hogy az IDF acélipari infrastruktúrát és petrolkémiai ipari létesítményeket támadott Iránban.

Iránban arról számoltak be, hogy éjszaka megsérült a teheráni Sarif University of Technology adatközpontja és mesterséges intelligencia infrastruktúrája Izrael és az Egyesült Államok támadásai nyomán. Tavaly novemberben az iráni tudományos miniszterhelyettes bejelentette, hogy az ország mesterséges intelligenciával foglalkozó összes tevékenysége a megtámadott létesítményhez kapcsolódik.

Az izraeli védelmi minisztérium eközben azt közölte, hogy a miniszteri bizottság jóváhagyta a ballisztikus rakéták megsemmisítésére fejlesztett Nyíl elfogórakéták gyártása felgyorsításának tervét. „A Nyíl rendszer, amelyet az amerikai Rakétavédelmi Hivatallal (Missile Defense Agency) együttműködésben fejlesztenek és gyártanak, a légkörön kívül és annak peremén fog el ballisztikus fenyegetéseket, és megvédi Izraelt a nagy hatótávolságú stratégiai fenyegetésektől” – áll a minisztérium közleményében.

