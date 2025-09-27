Újabb ismeretlen drónok Dániában

A rendőrség közölte, hogy drónokat figyeltek meg a nyugat-dániai Karup légibázis közelében, jelentette a Ritzau hírügynökség – amiről a Reuters is beszámol.

Békés dán táj, az aarhusi öböl

Fotó: Wikipédia/Old Dane

A koppenhágai repülőtér, az északi régió legforgalmasabb repülőtere, hétfőn késő este több órára bezárt, mivel több nagy drónt láttak a légterében. Öt kisebb repülőteret, mind polgári, mind katonai célpontokat, szintén ideiglenesen bezártak a következő napokban.

A dán hatóságok hibrid támadásoknak nevezték a behatolásokat, Mette Frederiksen miniszterelnök pedig a hét elején azt mondta, hogy ez volt "a dán kritikus infrastruktúra elleni legsúlyosabb támadás a mai napig.