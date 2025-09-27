Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Újabb ismeretlen drónok Dániában

Egy dán katonai létesítménynél észlelték a repülő objektumokat a szombatra virradó éjszaka.

A rendőrség közölte, hogy drónokat figyeltek meg a nyugat-dániai Karup légibázis közelében, jelentette a Ritzau hírügynökség – amiről a Reuters is beszámol.

Békés dán táj, az aarhusi öböl
Békés dán táj, az aarhusi öböl
Fotó: Wikipédia/Old Dane

A koppenhágai repülőtér, az északi régió legforgalmasabb repülőtere, hétfőn késő este több órára bezárt, mivel több nagy drónt láttak a légterében. Öt kisebb repülőteret, mind polgári, mind katonai célpontokat, szintén ideiglenesen bezártak a következő napokban.

A dán hatóságok hibrid támadásoknak nevezték a behatolásokat, Mette Frederiksen miniszterelnök pedig a hét elején azt mondta, hogy ez volt "a dán kritikus infrastruktúra elleni legsúlyosabb támadás a mai napig.

Diplomáciai adok-kapok bontakozik ki arról, hogy a horvátok nyerészkedni akarnának-e az ukrajnai háborún. A horvát kormányfő cáfolata ellenére a magyar külgazdasági és külügyminiszter keményen kiállt amellett, hogy bizony igen.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök akadályozza az EU azon tervét, hogy lefoglaljon 140 milliárd euró értékű szankcionált orosz vagyont, és kölcsönadjon Ukrajnának. Az Európai Bizottság azonban úgy véli, talált egy jogi megoldást, amellyel Magyarországot ki lehet zárni a döntéshozatali folyamatból.

Zelenszkij Magyarországot vádolja légtérsértéssel, miközben megint magyar Gripeneket riasztottak

A riasztásról a Magyar Honvédség számolt be, amely egy másik hír kapcsán cáfolta Zelenszkij állítását. 

Benjámin Netanjahu

Kellemetlen incidens történt az izraeli kormányfő ENSZ-beszéde közben

Az izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyűlésen szólalt fel New Yorkban pénteken.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna tíz éve folytat magyarellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt.

Újabb mélypontot ért el a magyar-ukrán ütésváltás

Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en.

14 milliárd dollár értékű cég veheti át a TikTokot az USA-ban

Donald Trump elmondta: Hszi Csin-ping is rábólintott az ötletre, de január 20-án mégis betiltaná a TikTokot az Egyesült Államokban, ha nem jönne össze az üzlet.

Azonnal hagyják el Belaruszt – erre kérik a lengyeleket

A Terespol-Brest határátkelőt megnyitották, a külügyminisztérium pedig arra figyelmeztet: az evakuáció nehezebb, vagy akár lehetetlen is lehet később.

Brüsszel engedélyezi a magyar uniós pénzek átcsoportosítását, de kifizetés továbbra sem lesz

Az Európai Bizottság egyik vezető tisztségviselője az Európai Parlamentben közölte: Magyarország 545 millió euró átcsoportosítását kérte a befagyasztott forrásokból olyan uniós alapokba, amelyeket nem érint a zárolás.

Magyar Gripeneket riasztottak Dánia felé tartó orosz vadászgépek miatt

A NATO csütörtökön öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét, riasztást adott ki. A litvániai Šiauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel válaszul.

