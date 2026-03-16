Újabb járat menekített ki embereket a Közel-Keletről

Egy újabb, az Európai Unió által közvetlenül finanszírozott repülőjárattal uniós tagállamok további 134 állampolgárát menekítette ki a Közel-Keletről, ezzel az elmúlt hetekben a hazaszállítottak száma meghaladta a 11 ezret – közölte az Európai Bizottság.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság által bérelt és teljes mértékben finanszírozott ötödik evakuációs járat landolt vasárnap este Bukarestben. A járat a román hatóságok kérésére indult.

Az Ománból induló repülőgép Románia 96 és más európai országok 38 olyan állampolgárát hozta, akik az Egyesült Arab Emírségekben rekedtek az iráni konfliktus miatt. Kérés alapján az EU emellett az érintett utasok Ománba jutásához szükséges közúti szállítás költségeinek 75 százalékát is fedezte.

Megint sokan tértek haza

A régióban február végén kitört konfliktus elmérgesedése óta az EU közel 90 járatot támogatott, több mint 11 ezer embert hozva Ausztriába, Belgiumba, Bulgáriába, Csehországba, Észtországba, Franciaországba, Olaszországba, Ciprusra, Lettországba, Litvániába, Luxemburgba, Hollandiába, Portugáliába, Romániába, Szlovákiába és Svédországba.

A brüsszeli közlemény Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztost idézte, aki azt mondta: a közel-keleti háború ismét megmutatta, hogy válságok idején Európa védelmet nyújt. Amikor a válságok túlterhelik a nemzeti kapacitásokat, az Európai Unió közbelép. Az unió mindaddig folytatja segítségnyújtását, amíg mindenki, akinek segítsége van szüksége, meg nem kapja azt – tette hozzá az uniós biztos.

Az uniós bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) továbbra is kapcsolatban áll a helyszínen működő uniós küldöttségekkel és a tagállamok konzuli hatóságaival, hogy velük együttműködve biztosítsa a hazaszállítások támogatását – közölték. Bármely európai és Európán kívüli ország kérhet sürgősségi segítséget az EU Polgári Védelmi Mechanizmusának aktiválásával. Az EU továbbra is részt vesz a hazaszállítási erőfeszítésekben, hogy az európaiakat biztonságba helyezze – tették hozzá.