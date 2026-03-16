Külpolitika Irán Iráni válság

Újabb járat menekített ki embereket a Közel-Keletről

Összesen már 11 ezren tértek haza.

Egy újabb, az Európai Unió által közvetlenül finanszírozott repülőjárattal uniós tagállamok további 134 állampolgárát menekítette ki a Közel-Keletről, ezzel az elmúlt hetekben a hazaszállítottak száma meghaladta a 11 ezret – közölte az Európai Bizottság.

A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság által bérelt és teljes mértékben finanszírozott ötödik evakuációs járat landolt vasárnap este Bukarestben. A járat a román hatóságok kérésére indult.

Az Ománból induló repülőgép Románia 96 és más európai országok 38 olyan állampolgárát hozta, akik az Egyesült Arab Emírségekben rekedtek az iráni konfliktus miatt. Kérés alapján az EU emellett az érintett utasok Ománba jutásához szükséges közúti szállítás költségeinek 75 százalékát is fedezte.

Megint sokan tértek haza
Fotó: DepositPhotos.com

A régióban február végén kitört konfliktus elmérgesedése óta az EU közel 90 járatot támogatott, több mint 11 ezer embert hozva Ausztriába, Belgiumba, Bulgáriába, Csehországba, Észtországba, Franciaországba, Olaszországba, Ciprusra, Lettországba, Litvániába, Luxemburgba, Hollandiába, Portugáliába, Romániába, Szlovákiába és Svédországba.

A brüsszeli közlemény Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztost idézte, aki azt mondta: a közel-keleti háború ismét megmutatta, hogy válságok idején Európa védelmet nyújt. Amikor a válságok túlterhelik a nemzeti kapacitásokat, az Európai Unió közbelép. Az unió mindaddig folytatja segítségnyújtását, amíg mindenki, akinek segítsége van szüksége, meg nem kapja azt – tette hozzá az uniós biztos.

Az uniós bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) továbbra is kapcsolatban áll a helyszínen működő uniós küldöttségekkel és a tagállamok konzuli hatóságaival, hogy velük együttműködve biztosítsa a hazaszállítások támogatását – közölték. Bármely európai és Európán kívüli ország kérhet sürgősségi segítséget az EU Polgári Védelmi Mechanizmusának aktiválásával. Az EU továbbra is részt vesz a hazaszállítási erőfeszítésekben, hogy az európaiakat biztonságba helyezze – tették hozzá.

Mint aki berezelt: villámgyors EU-s válasz a fenyegetőző Trumpnak

Donald Trump saját háborúja súlyos következményekkel jártak, ezek megoldását az Európai Uniótól is elvárná. 

Március 15. – zokogó tömeg és mesés részvétel, Észak-Koreában

Március 15. – zokogó tömeg és mesés részvétel, Észak-Koreában

Vasárnap tartották a parlamenti választásokat a távol-keleti diktatúrában.

A fordulat, ami busásan hizlalja az orosz kasszát

A fordulat, ami busásan hizlalja az orosz kasszát

Zelenszkij ukrán elnök friss nyilatkozata szerint megint Putyin járt jól.  

Sötét jövő – ennyit ígért a NATO-nak a feldúlt vezető

Sötét jövő – ennyit ígért a NATO-nak a feldúlt vezető

A Perzse-öböl sokaknak fontos lehet a meghatározó politikus szerint. 

Eddig tart még a háború Trump minisztere szerint

Eddig tart még a háború Trump minisztere szerint

Eddig kell még kihúzni.

Csak egy feltételt szabott Zelenszkij a magyar vezetésnek

Csak egy feltételt szabott Zelenszkij a magyar vezetésnek

Elmondta, milyen magyar kormánnyal hajlandó együttműködni.

Trump békét köthetne Iránnal, de még nem akar

Trump békét köthetne Iránnal, de még nem akar

Legalábbis ő ezt állítja. Iráni háborús összefoglaló.

Megint rakéták zuhannak Izraelre

Megint rakéták zuhannak Izraelre

Irán újabb hullámban támad.

Megtiltanák az utcai „kényszersorozásokat” Ukrajnában

Megtiltanák az utcai „kényszersorozásokat” Ukrajnában

Egy az ukrán parlamenthez benyújtott törvénytervezet megtiltaná a katonai sorozóbiztosságoknak, hogy erőszakkal vigyenek el férfiakat az utcákról, közterületekről – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Irán erősen odaszólt Ukrajnának

Irán erősen odaszólt Ukrajnának

Az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője, Ibrahim Azizi kifejtette azon véleményét, hogy Ukrajna teljes területe legitim célponttá válhat, mivel az ország katonailag támogatja Izraelt.

