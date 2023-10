Újabb jó hírt kapott Orbán Viktor Pozsonyból

Az államfő közvetlenül a megbízatás átadása előtt tett nyilatkozatában bejelentette: az alkotmány értelmében a győztes párt elnökét bízza meg a kormányalakítással, és - mint mondta - ahogy az eddig is lenni szokott, a megbízatás most is időlegesen behatárolt, adta hírül az MTI.



Az államfő arról is tájékoztatott, hogy Robert Ficót követően még hétfőn találkozik a választáson másodikként végzett Progresszív Szlovákia (PS) vezetőjével, kedden pedig Peter Pellegrinivel, a Hang (Hlas-SD), majd a későbbiekben a mandátumot szerzett többi párt vezetőivel is.

Robert Fico a kormányalakítási megbízatás átvételét követően elmondta: az államfőtől 14 napot kapott a kormányalakításra.

Orbán Viktor örülne egy újabb Fico-kormánynak. (Korábbi felvétel.) Fotó:Twitter/Orbán Viktor

"Nem lesz könnyű folyamat, de mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy ezen idő alatt Szlovákiának új kormánya legyen" - jelentette ki.

A Szlovákiában szombaton megtartott előrehozott parlamenti választásokat Robert Fico pártja, az Irány (Smer-SD) nyerte, a leadott szavazatok 22,9 százalékát megszerezve, ami 42 mandátumot jelent számukra a 150 fős pozsonyi törvényhozásban.

A parlamentbe összesen 7 párt, mozgalom és koalíció jutott be, 68,5 százalékos választási részvétel mellett. Az új összetételű parlamentnek 30 napon belül kell összeülnie.

Orbán Viktor miniszterelnök már vasárnap este gratulált Robert Ficónak a Twitteren. Többek között azt írta, hogy mindig jó egy hazafival együtt dolgozni, és már várja a közös munkát.