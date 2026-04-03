1p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Újabb női miniszter távozik Trump kormányából

mfor.hu

Donald Trump bejelentette, hogy menesztette Pam Bondi igazságügyi minisztert. Utódja Todd Blanche igazságügyiminiszter-helyettes lesz.

Az elnök „nagyon tehetséges és köztiszteletben álló jogi elmének” nevezte Blanche-t, Bondit pedig „nagyszerű amerikai patriótaként és hű barátként” méltatta, aki „nagyszerű munkát végzett a bűnözés elleni masszív országos kampány felügyeletében, amelynek eredményeként a gyilkosságok száma 1900 óta nem látott mélypontra zuhant”. Hozzátette, hogy Pam Bondi a jövőben a magánszektorban dolgozik majd. További részleteket nem közölt. A 60 éves igazságügyi miniszter már a második tárcavezető, aki néhány hét alatt távozik a Trump-kormányzatból. Kristi Noem belbiztonsági minisztert március 5-én menesztette Trump.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A szerb ügyészség villámgyorsan elárulta, hogy mit találtak a Török Áramlat mellett

Katonai védelem alá helyezi a kormány a Török Áramlat magyar szakaszát

Szabotázs gyanújával indítottak eljárást a szerbek, miután  robbanószert találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

A moszkvai védelmi minisztérium közleménye.

Ukrán piacot találtak telibe az orosz drónok

Öt ember meghalt.

Szijjártó Péter: Amíg minket látnak, megvédjük magunkat!

A külügyminiszter visszautasította a szuverenitás elleni újabb támadást.

Donald Trump egy sikeres mentőakcióról árult el részleteket

Kommandósok jutottak be az ellenséges területre.

Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

Hullhatnak a fejek Trump kormányában az iráni baklövés miatt

Donald Trump amerikai elnök kabinetjének szélesebb körű átalakítását fontolgatja. Egyre jobban frusztrálják ugyanis az iráni háború politikai következményei: az emelkedő üzemanyagárak, a zuhanó támogatottsági mutatók és a novemberi félidős választások miatti republikánus aggodalmak.

Irdatlan erővel csapott le Oroszország, többen meghaltak a dróntámadásokban

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

Donald Trump: „háború van”

Az amerikai elnök ennyivel intézte el az Iránban lezuhant amerikai vadászrepülőgép ügyét.

Egyre nagyobb a nyomás Trumpon, hogy kiszálljon az iráni háborúból

Erre több nyomós oka is van.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG