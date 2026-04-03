Újabb női miniszter távozik Trump kormányából

Az elnök „nagyon tehetséges és köztiszteletben álló jogi elmének” nevezte Blanche-t, Bondit pedig „nagyszerű amerikai patriótaként és hű barátként” méltatta, aki „nagyszerű munkát végzett a bűnözés elleni masszív országos kampány felügyeletében, amelynek eredményeként a gyilkosságok száma 1900 óta nem látott mélypontra zuhant”. Hozzátette, hogy Pam Bondi a jövőben a magánszektorban dolgozik majd. További részleteket nem közölt. A 60 éves igazságügyi miniszter már a második tárcavezető, aki néhány hét alatt távozik a Trump-kormányzatból. Kristi Noem belbiztonsági minisztert március 5-én menesztette Trump.