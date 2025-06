Újabb nukleáris létesítményt támadhatott Izrael

Egy amerikai tisztviselő közölte, hogy amerikai vadászgépek járőröznek a Közel-Kelet légterében, hogy védjék az amerikai személyzetet és létesítményeket. Arról, hogy Trump előre tudott a támadásról, korábbi cikkünkben részletesen is írtunk:

Az IRNA állami hírügynökség szerint „robbanásokat lehetett hallani Teherán tartomány nyugati részén”, például Sahriar és Malard városaiban, valamint Teherán Chitgar nevű városrészében. A Mehr hírügynökség egy újabb robbanásról számolt be Pakdasht térségéből, amely Teherántól délkeletre fekszik.

Az AFP beszámolója szerint több robbanás hallatszott Teheránban és környékén is, több mint 12 órával az első nagyszabású támadás után.

Az iráni Nour News információi szerint nemrég két robbanást lehetett hallani a Fordo nukleáris létesítmény közeléből, és két célpontot is támadás ért a környéken. A Fordo nukleáris létesítmény több száz méter mélyen található a föld alatt. Más iráni médiaforrások szerint az iráni légvédelem egy izraeli drónt is megsemmisített a létesítmény környékén.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!