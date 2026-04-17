4p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Újabb offenzívát indíthat Oroszország Ukrajnában

mfor.hu

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken.

A hírszerző tiszt szavai szerint Moszkva havonta mintegy hatvan Iszkander rakétát gyárt, és növelte az indítóállások számát is, miközben Ukrajnának nincs elegendő korszerű légvédelmi rendszere – mint például az amerikai Patriot – ahhoz, hogy az egész országot megvédhesse. Arra is figyelmeztetett, hogy a létfontosságú infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények súlyos károkat szenvedtek az orosz légicsapások következtében a télen, és továbbra is rendkívül sebezhetőek Moszkva támadási taktikájának folyamatos fejlesztése miatt.

Szkibickij úgy vélte, hogy az egyre intenzívebb orosz rakéta- és dróntámadások egy szélesebb körű erőfeszítés részét képezik, amelynek célja a létfontosságú ukrajnai infrastruktúra megsemmisítése és a harctér előkészítése egy új tavaszi-nyári offenzívára.

„Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, stratégiai tartalékait felhasználva mintegy 20 ezer újonnan behívott katonával erősíti meg az ország területén állomásozó erőit. Jelenleg körülbelül 680 ezer katona van a harctereken, és Oroszország célja, hogy szeptemberig elfoglalja az egész Donbászt” – fogalmazott az MTI szerint. 

A hírszerzési főnök szerint mindez azt mutatja, hogy Moszkva nem veszi komolyan a béketárgyalásokat, épp ellenkezőleg, a háború folytatását tervezi.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy a Donyec-medence teljes megszállásához Vlagyimir Putyin orosz elnöknek legalább 300 ezer, de akár egymillió ember életét is fel kellene áldoznia, és biztosított afelől, hogy Ukrajna nem vonja ki csapatait ebből a régióból – idézte fel az Ukrinform.

Vladiszlav Szeleznyov, az ukrán vezérkar volt szóvivője egy rádióműsorban azt mondta, hogy a logisztikájukra mért sikeres ukrán csapások arra kényszerítették az orosz erőket, hogy módosítsák a tavaszi-nyári offenzív hadjáratuk eredeti terveit a fronton.

„Az ellenséges logisztikai egységek Donyeck térségében, nem tudják biztonságosan szállítani a katonai rakományokat, mert ezeket folyamatosan vadásszák az ukrán drónok, amelyek az ellenséges rádióelektronikai zavarás leküzdésével pontosan oda csapódnak be, ahová irányítják őket” – jelentette ki.

Hozzátette: „még korai a frontvonal közeli térségben az orosz hadsereg logisztikai infrastruktúrájának összeomlásáról beszélni, de az nyilvánvaló, hogy az oroszoknak jelenleg problémáik vannak. Emiatt indították jóval korábban a támadó műveleteiket, mert felismerték, hogy április végéig elveszíthetik a logisztikai szállításokat biztosító járműveik jelentős részét.”

Az ukrán vezérkar a Telegram internetes közösségi üzenőfalon azt közölte, hogy az éjjel az ukrán erők ismét sikeres csapásokat mértek az ideiglenesen megszállt Krímre. Eltaláltak egyebek mellett Csernomorszke településen egy deszant-rohamcsónakokat tároló raktárt.

Az ukrán különleges műveleti erők közölték, hogy péntekre virradóan csapást mértek az orosz Rubikon titkos dróntechnológiai központ logisztikai bázisára Donyeck megyében, az orosz ellenőrzésű Mariupol közelében.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója pedig azt közölte, hogy Oroszország ismét drónokkal támadja Zaporizzsját, egy lakóház megrongálódott, az eddigi adatok szerint két ember megsérült.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Harcias üzenet jött Iránból: az elsütőbillentyűn tartják az ujjukat

Libanon és Izrael elvileg nem lövi egymást 10 napig

Libanon és Izrael elvileg nem lövi egymást 10 napig

Aamerikai pénzből épül újjá az ukrán gázszektor

Amerikai pénzből épül újjá az ukrán gázszektor

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni”

Trump a kormányváltásról: „Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni"

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG