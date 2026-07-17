Újabb pusztító légitámadást szenvedett el Ukrajna péntek hajnalban

Az eddigi adatok szerint legkevesebb három ember meghalt, több mint tízen pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Odesszában és Herszonban, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az orosz hadsereg kedd reggeli légicsapása következtében találat ért egy lakóépületet a dél-ukrajnai Herszon Korabelnij városkerületében, egy 70 éves nő életét vesztette a kórházba szállítást követően – tette közzé Olekszandr Prokugyin megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. Éjfél körül Herszon központi részén orosz drón csapódott egy lakóházba, ott egy 59 éves férfi sebesült meg.

Az orosz hadsereg Odessza elleni rakétatámadásának következtében két ember meghalt, tízen pedig megsebesültek – közölte Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség. Egy autójavító műhely megsemmisült, a helyszínen tűz keletkezett és számos gépjármű kiégett. A városban lakóházak, vallási intézmények és óvodaépületek, valamint egyéb polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. A becsapódások helyszínein az illetékes szolgálatok munkatársai a károk felszámolásán dolgoznak.

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Az ukrán hírügynökség Artem Kobzar, Szumi megbízott polgármesterének Facebook-bejegyzésére hivatkozva arról is beszámolt, hogy péntekre virradóra az orosz hadsereg 5 irányított légibombával mért csapást az észak-ukrajnai megyeszékhely civil infrastrukturális létesítményeire. Az eddigi információk szerint a légicsapásokban senki sem sebesült meg.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg péntekre virradóra 8 rakétát, valamint 130 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 5 rakétát és 115 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli, és keleti régióiban, azonban 17 helyszínen két ballisztikus rakéta, valamint 8 drón célba talált, további 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A jelentés szerint egy radarelhárító rakéta nem talált célba. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

(MTI)