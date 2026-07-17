2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Újabb pusztító légitámadást szenvedett el Ukrajna péntek hajnalban

mfor.hu

Halálos áldozatokat is jelentettek.

Az eddigi adatok szerint legkevesebb három ember meghalt, több mint tízen pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Odesszában és Herszonban, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az orosz hadsereg kedd reggeli légicsapása következtében találat ért egy lakóépületet a dél-ukrajnai Herszon Korabelnij városkerületében, egy 70 éves nő életét vesztette a kórházba szállítást követően – tette közzé Olekszandr Prokugyin megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. Éjfél körül Herszon központi részén orosz drón csapódott egy lakóházba, ott egy 59 éves férfi sebesült meg.

Az orosz hadsereg Odessza elleni rakétatámadásának következtében két ember meghalt, tízen pedig megsebesültek – közölte Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség. Egy autójavító műhely megsemmisült, a helyszínen tűz keletkezett és számos gépjármű kiégett. A városban lakóházak, vallási intézmények és óvodaépületek, valamint egyéb polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. A becsapódások helyszínein az illetékes szolgálatok munkatársai a károk felszámolásán dolgoznak.

Az ukrán hírügynökség Artem Kobzar, Szumi megbízott polgármesterének Facebook-bejegyzésére hivatkozva arról is beszámolt, hogy péntekre virradóra az orosz hadsereg 5 irányított légibombával mért csapást az észak-ukrajnai megyeszékhely civil infrastrukturális létesítményeire. Az eddigi információk szerint a légicsapásokban senki sem sebesült meg.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg péntekre virradóra 8 rakétát, valamint 130 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 5 rakétát és 115 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli, és keleti régióiban, azonban 17 helyszínen két ballisztikus rakéta, valamint 8 drón célba talált, további 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A jelentés szerint egy radarelhárító rakéta nem talált célba. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egy csepp olaj sem mehet át a Hormuzi-szoroson, közölte Irán

Egy csepp olaj sem mehet át a Hormuzi-szoroson, közölte Irán

Amíg lövik Iránt, addig zárva lesz a szoros.

Nagyon berágott Trump, tévéket szántana be, amiért nem közvetítették

Nagyon berágott Trump, tévéket szántana be, amiért nem közvetítették

„Ők is az összeesküvés részesei.”

Nyolc órán át lőtték az éjszaka Iránt, Kuvait kapta a visszacsapást

Nyolc órán át lőtték az éjszaka Iránt, Kuvait kapta a visszacsapást

Trump szerint már nagyon közeleg a győzelem.

Megvan Keir Starmer utódja a Munkáspárt élén

Megvan Keir Starmer utódja a Munkáspárt élén

Andy Burnham ülhet be a miniszterelnöki székbe is.

Itt van Trump bombasztikus bejelentése

Itt van Trump bombasztikus bejelentése

Főműsoridős üzenetet intézett a nemzethez.

Tizenkét év börtönre ítélték az olasz autópálya-üzemeltető volt vezetőjét a genovai hídomlás miatt

Tizenkét év börtönre ítélték az olasz autópálya-üzemeltető volt vezetőjét a genovai hídomlás miatt

A genovai Morandi híd 2018 augusztusában omlott össze. 

Odacsaptak a gyermekvédelemben a franciák: náluk már elévülhetetlen a kiskorúak elleni bűncselekmény

Odacsaptak a gyermekvédelemben a franciák: náluk már elévülhetetlen a kiskorúak elleni bűncselekmény

Évente 160 ezer gyermek lehet érintett. 

Financial Times: gyors rendszerváltás zajlik Magyarországon, erre senki sem számított

Financial Times: gyors rendszerváltás zajlik Magyarországon, erre senki sem számított

A lap szerint Magyar Péter miniszterelnök egyik elsődleges célja „az Orbán-rezsim lételemévé vált korrupció” felszámolása.

Új kormányfőt nevezett ki az ukrán parlament

Új kormányfőt nevezett ki az ukrán parlament

Tavaly az ukrán energetikai infrastruktúra az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, így az új kormányfő egyik fő feladata lesz, hogy felkészítse Ukrajnát az idei télre.

Menesztette a népszerű védelmi minisztert Zelenszkij, tüntetéshullám indult a nagyvárosokban

Menesztette a népszerű védelmi minisztert Zelenszkij, tüntetéshullám indult a nagyvárosokban

Arról, hogy ki töltheti be Mihajlo Fedorov eddigi posztját, csütörtökön dönt az ukrán parlament.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG