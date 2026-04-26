Újabb részletek derültek ki a férfiról, aki a Fehér Ház washingtoni vacsoráján lövöldözött

Dél-kaliforniai tanár és videojáték-fejlesztő volt a Fehér Ház vacsoráján lövöldöző, 31 éves Cole Tomas Allen – számolt be a CNN. A vacsorán Donald Trump amerikai elnök is részt vett.

A férfi Los Angeles külvárosában lévő otthonát FBI-ügynökök és riporterek vették körbe vasárnapra virradóra, órákkal a lövöldözés után. A CNN-nek a szomszédok elmondták: abban sem biztosak, hogy Allen életvitelszerűen élt a házban, de egyikük néhány nappal ezelőtt látta őt.

Az amerikai Szövetségi Választási Bizottság adatai szerint Allen 25 dollárt adományozott Kamala Harris választási kampányára 2024 októberében.