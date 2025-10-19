Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika bűnözés Franciaország Kultúra

Újabb részletek derültek ki a Louvre-rablásról

mfor.hu

Lemezvágóval felszerelkezett, profi rablók törtek be a múzeumba, és négy perc alatt besöpörték, amit kerestek. Egy koronát azonban elejtettek útközben.

Felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el a párizsi Louvre-ból a rablók – mondta Laurent Nunez, Franciaország belügyminisztere. A bűnözők egy kamionon találató daru segítségével jutottak be a múzeumba, elővették a lemezvágót, négy perc alatt végeztek a művelettel, és robogóval távoztak.

III. Napóleon feleségének, Eugénia császárnénak a koronáját azonban menekülés közben elejtették a múzeum előtt. A France24 azt írja, 1354 gyémánt és 56 smaragd található a koronán.

A múzeum naponta akár 30 ezer látogatót is képes fogadni, tavaly összesen 8,7 millió vendége volt.

Vasárnap délelőtt Rachida Dati francia kulturális miniszter írta ki közösségi oldalára, hogy rablás miatt egész napra bezár a Louvre. Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy kilenc darab, III. Napóleonhoz és a császárnéhoz köthető ékszert vittek el az Apolló Galériából, és nem történt személyi sérülés.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

Több száz magyar állampolgártól vonta meg a menekültstátuszt Németország

Az érintetteknek el kell hagyniuk Németországot, kivéve, ha munkával rendelkeznek, vagy a megélhetésüket önállóan tudják fedezni.

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Utcai összecsapások után ismét légitámadás érte a Gázai övezetet

Rafahban csaptak össze izraeli katonák a Hamász tagjaival, a várost ezután légitámadás érte. Az egyiptomi határátkelőt is le kellett zárni.

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

Kirabolták a Louvre múzeumot, vasárnapra be is zárt

A rablók teherlifttel érkeztek, Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből vittek el kilenc darabot.

Üres kézzel távozott Zelenszkij Wasingtonból?

Zelenszkij óvatos volt a Tomahawk rakétáról folytatott tárgyalásaival kapcsolatban Trumppal a Fehér Házban tartott találkozó alatt. 

Magyarország biztosítja, hogy Putyin elhagyhassa az országot

Magyarország biztosítja, hogy Putyin elhagyhassa az országot

Magyarország biztosítja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök beléphessen az országba a Donald Trump amerikai elnökkel Budapestre tervezett csúcstalálkozóra, majd azt követően hazatérhessen – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken.

A németek hiába várták az ukrán gyanúsítottak kiadását Északi Áramlat-robbantás ügyben

A németek hiába várták az ukrán gyanúsítottak kiadását Északi Áramlat-robbantás ügyben

Pénteken egy lengyel bíróság elutasította annak az ukrán gyanúsítottnak átadását, akit Németország a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbanásokkal kapcsolatban köröz, és elrendelte azonnali szabadon bocsátását.

Meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök

Meglepte Zelenszkijt, hogy Budapesten találkozik az amerikai és az orosz elnök

Megérkezett az ukrán elnök Washingtonba. 

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Szent-Iványi István: ne vegyünk mérget a budapesti Trump-Putyin csúcsra

Sok múlik az előkészítésen, még egy fiaskó már nem fér bele Trumpnak.

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Szijjártó Péter máris felhívta Szergej Lavrovot a budapesti csúcs kapcsán

Erről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter számolt be.

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban: kulcsfontosságú napok jönnek az orosz-ukrán háborúban

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadja az ukrán elnököt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168