Újabb részletek derültek ki a Louvre-rablásról

Felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el a párizsi Louvre-ból a rablók – mondta Laurent Nunez, Franciaország belügyminisztere. A bűnözők egy kamionon találató daru segítségével jutottak be a múzeumba, elővették a lemezvágót, négy perc alatt végeztek a művelettel, és robogóval távoztak.

III. Napóleon feleségének, Eugénia császárnénak a koronáját azonban menekülés közben elejtették a múzeum előtt. A France24 azt írja, 1354 gyémánt és 56 smaragd található a koronán.

A múzeum naponta akár 30 ezer látogatót is képes fogadni, tavaly összesen 8,7 millió vendége volt.

Vasárnap délelőtt Rachida Dati francia kulturális miniszter írta ki közösségi oldalára, hogy rablás miatt egész napra bezár a Louvre. Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy kilenc darab, III. Napóleonhoz és a császárnéhoz köthető ékszert vittek el az Apolló Galériából, és nem történt személyi sérülés.