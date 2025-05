Újabb részletek derültek ki az állítólagos magyar kémekről

Az SZBU közlésében csak az szerepelt, hogy két embert tartóztattak le az akció során, a Blikk értesülései alapján azonban megtudott további részleteket . A portál cikke szerint egy, a kárpátaljai Nagyszőlősön lakó házaspárt gyanúsítanak kémkedéssel: állítólag férfi, R. K. az Ukrán Állambiztonsági Szolgálat egykori határőre, kutyás kiképzőként és az ukrán-magyar zöldhatáron is szolgált. Az informátorok szerint állítólag még az orosz-ukrán háború előtt, 2021-ben szervezte be a magyar hírszerzés, amikor leszerelt a határvédelemtől, és 2024-ben aktiválták.

Az ügy komoly diplomáciai adok-kapokhoz vezetett Magyarország és Ukrajna között, amelynek keretében a TEK elfogott pénteken késő délután a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán állampolgárt, akit kémkedéssel vádoltak meg, majd ki is toloncolták Magyarországról.

Ahogy arról korábbi cikkeinkben is írtunk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint lelepleztek egy magyar katonai hírszerzési ügynökhálózatot, amelynek tagjai Kárpátalján működte. Az SZBU szerint ez az első alkalom, hogy Ukrajnában egy NATO-tagállam állampolgárát kémkedés gyanújával letartóztatták.

