2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Oroszország

Újabb részletek derültek ki az orosz altábornok moszkvai megtámadásáról

mfor.hu

Az oroszok szerint beismerték a tettesek.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint beismerő vallomást tettek azok a gyanúsítottak, akiket Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés (GRU) első helyettes vezetője elleni merényletkísérlettel hoznak összefüggésbe – írja a Kyiv Post.

Az FSZB korábbi közlése szerint a támadást két személy, Ljubomir Korba és Viktor Vaszin hajtotta volna végre, állítólag Ukrajna megbízásából. Az ukrán kormány tagadta, hogy köze lenne az orosz tábornok elleni kísérlethez.

Az FSZB állítása szerint Korbát és Vaszint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szervezte be, és 30 ezer dollárt ígért Alekszejev meggyilkolásáért. A szolgálat azt is állította, hogy lengyel hírszerzés is részt vett Korba beszervezésében, mégpedig a fia, a Katowicében élő Lubosz Korba közreműködésével. A közlés szerint Ljubomir Korbát 2025 augusztusában, Nyugat-Ukrajnában, Ternopilban szervezték be, majd kiképzésen vett részt Kijevben, mielőtt Tbiliszin keresztül Moszkvába utazott.

Moszkvában a gyanúsított állítólag magas rangú katonai vezetőket figyelt meg, majd 2025 decemberében kapta meg a parancsot Alekszejev megölésére. Az FSZB szerint az elkövetők feltételezett cinkosa, Zinaida Szerebrjitszkaja átadta Korbának a tábornok otthonának bejárati kulcsait, abban a házban, ahol ő maga is lakott. Az FSZB szerint azóta Ukrajnába távozott.

Egy másik gyanúsított, Vaszin, bérelte azt a lakást, ahol Korba lakott, és tömegközlekedési jegyekkel is ellátta. Az FSZB szerint Vaszin korábban moszkvai tüntetéseken vett részt, és támogatta a Korrupcióellenes Alapítványt, azt a civil szervezetet, amelyet 2024-ben az időközben meggyilkolt ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij alapított. A beszámolók szerint mindhárom gyanúsítottat életfogytiglanra ítélhetik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Oroszország komoly siker felé közeledik Ukrajnában?

Oroszország komoly siker felé közeledik Ukrajnában?

Továbbra is harcok dúlnak Pokrovszkban.

Antonio

Orbán Viktorék szövetségesének még várnia kell, elsöpörte őt a baloldal a portugál elnökválasztáson

Bár a portugál elnökválasztás második fordulójába bejutott a radikális jobboldali Chega (Elég) jelöltje, André Venturának nem sok esélye volt a Szocialista Párt elnökaspiránsával szemben. António José Seguro fölényes győzelmet aratott, így baloldali államfője lesz Portugáliának a következő öt évben. 

Arcpirító: ez a néhány villanás milliárdokat emésztett fel

Arcpirító: ez a néhány villanás milliárdokat emésztett fel

Lezajlott, és idén is bombasiker volt ez a rendezvény

Putyin embere durvát mondott: keményen lecsapnának Európára

Putyin embere: ekkor csapnának le Európára

Nem késlekednek meglépni, ha szükséges.

A román elnök nem ugrik Trump csettintésére

A román elnök nem ugrik Trump csettintésére

Románia vezetése még vizsgálja, megéri-e az országnak részt vennie a washingtoni Béketanács február 19-ei ülésén. Egyelőre nem döntötték el, megfelel-e a Románia által vállalt nemzetközi kötelezettségeknek a Béketanács iránya.

Az Európai Unió után Ukrajna is szankcionál több orosz magánszemélyt és céget

Az Európai Unió után Ukrajna is szankcionál több orosz magánszemélyt és céget

Újabb szankciókat léptet életbe az ukrán vezetés orosz vállalatokkal és magánszemélyekkel szemben. Ezek egy részét az Európai Unió is beépítheti saját csomagjába.

Irán sem nézné ölbe tett kézzel Trumpék támadását, így reagálna a perzsa ország

Amerikai támaszpontokat támadna Irán, ha Trumpék beavatkoznának

Az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira mérne csapást Irán, ha az amerikai erők – amelyek jelentős számban vonultak fel a térségben – támadást indítanának ellene – közölte szombaton az iráni külügyminiszter.

Irán kapcsán is a vámokhoz fordul Donald Trump

Irán kapcsán is a vámokhoz fordul Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely újabb vámok kiszabásával fenyegeti azokat az országokat, amelyek továbbra is kereskednek Iránnal.

Két hét múlva ismét Trumppal találkozik Orbán Viktor Washingtonban

Két hét múlva ismét Trumppal találkozik Orbán Viktor Washingtonban

A tavaly november 7-i kétoldalú találkozó után látogat el ismét a tengerentúlra a magyar miniszterelnök. Ezúttal viszont más meghívottak is lesznek.

Egy ukrán anya évek óta halottnak hitte a fiát, de most hazatelefonált

Egy ukrán anya évek óta halottnak hitte a fiát, de most hazatelefonált

Miközben az ukrán hadseregben katonája, Nazar Daletszkij szülei több mint három éve úgy tudták, hogy elvesztették fiukat a háborúban, a héten megszólalt az anya telefonja, amelybe halottnak hitt fia szólt bele.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168