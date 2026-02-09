Újabb részletek derültek ki az orosz altábornok moszkvai megtámadásáról

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint beismerő vallomást tettek azok a gyanúsítottak, akiket Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés (GRU) első helyettes vezetője elleni merényletkísérlettel hoznak összefüggésbe – írja a Kyiv Post.

Az FSZB korábbi közlése szerint a támadást két személy, Ljubomir Korba és Viktor Vaszin hajtotta volna végre, állítólag Ukrajna megbízásából. Az ukrán kormány tagadta, hogy köze lenne az orosz tábornok elleni kísérlethez.

Az FSZB állítása szerint Korbát és Vaszint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szervezte be, és 30 ezer dollárt ígért Alekszejev meggyilkolásáért. A szolgálat azt is állította, hogy lengyel hírszerzés is részt vett Korba beszervezésében, mégpedig a fia, a Katowicében élő Lubosz Korba közreműködésével. A közlés szerint Ljubomir Korbát 2025 augusztusában, Nyugat-Ukrajnában, Ternopilban szervezték be, majd kiképzésen vett részt Kijevben, mielőtt Tbiliszin keresztül Moszkvába utazott.

Moszkvában a gyanúsított állítólag magas rangú katonai vezetőket figyelt meg, majd 2025 decemberében kapta meg a parancsot Alekszejev megölésére. Az FSZB szerint az elkövetők feltételezett cinkosa, Zinaida Szerebrjitszkaja átadta Korbának a tábornok otthonának bejárati kulcsait, abban a házban, ahol ő maga is lakott. Az FSZB szerint azóta Ukrajnába távozott.

Egy másik gyanúsított, Vaszin, bérelte azt a lakást, ahol Korba lakott, és tömegközlekedési jegyekkel is ellátta. Az FSZB szerint Vaszin korábban moszkvai tüntetéseken vett részt, és támogatta a Korrupcióellenes Alapítványt, azt a civil szervezetet, amelyet 2024-ben az időközben meggyilkolt ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij alapított. A beszámolók szerint mindhárom gyanúsítottat életfogytiglanra ítélhetik.