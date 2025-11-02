3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor Energiapiac Orbán Balázs Orosz-ukrán konfliktus

Újabb részleteket árultak el Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

mfor.hu

Gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések is napirendre kerülhetnek.

Az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelgő washingtoni találkozójáról szólva.

Orbán Balázs kifejtette: az Amerikai Egyesült Államok semleges külső szereplőként jár el az orosz-ukrán konfliktusban, és azon dolgozik, hogy azt le tudják zárni. Az amerikaiak „egy nagyon bonyolult és összetett diplomáciai manőversort hajtanak végre”, amelynek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs, és az is, hogy mindkét harcoló félre nyomást gyakorolnak.

„Az orosz energia felhasználása számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás”, mert Magyarországnak nincs tengeri kijárata, a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Az amerikaiak pontosan ismerik a magyar helyzetet, ezért kiváló az időzítés, hogy november 7-én a két ország vezetője közvetlenül Washingtonban ezt meg tudja beszélni – jegyezte meg.

Hozzátette: abban reménykedünk, hogy „egy nagyon sikeres tárgyalássorozatot tudunk lezárni, és gazdasági, hadiipari, egyéb technológia és energiaügyi együttműködések területén is jó hírekről tudunk beszámolni”.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy Magyarország nagyon örülne annak, ha az Amerikai Egyesült Államok aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. „Várjuk a nagy befektetőket ezekből az országokból, akik technológiát hoznak, akik munkahelyeket teremtenek, akik hozzájárulnak a termelékenység és a bérszínvonal emelkedéséhez az országban”.

Az orosz-amerikai békecsúcs tervével kapcsolatban kifejtette: a két nagyhatalom vezetője egy nagyon összetett megállapodáson dolgozik, ami nemcsak az orosz-ukrán háború lezárását és az ezzel összefüggő geopolitikai kérdéseket jelenti, hanem a Föld energiaellátásáról, a világgazdaság működtetéséről, a ritkaföldfémekhez való hozzáférésről, orosz-amerikai üzleti együttműködésekről is szól. „Ha van arra nyitottság, hogy Magyarország segítsen bármiben is, akkor mi ezt megtesszük”, és ha a tárgyalások egy olyan szintet érnek el, hogy már a két vezetőnek érdemes újra találkoznia, akkor Budapest tárt karokkal várja őket – jegyezte meg Orbán Balázs.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Az összes többi EU-tagállam részvétet nyilvánított. 

Mi lesz ebből? Orbán Viktor nagyon kiakadt a lengyel miniszterelnökre

Mi lesz ebből? Orbán Viktor nagyon kiakadt a lengyel miniszterelnökre

Szerinte Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen.

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Elképesztő, mit kért Orbán Viktor Trumptól

Az amerikai elnök szerint a magyar kormányfő mentességet kért az orosz szankciók alól. Nem kapja meg.

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétát telepít Fehéroroszország

„Képesek vagyunk csapást mérni” – orosz szuperrakétákat telepít Fehéroroszország

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megerősítette pénteken, hogy terveik szerint decemberben hadrendbe állítják az orosz gyártású Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszert.

Félelmetes fegyvert vethetett be Oroszország Ukrajnában

Félelmetes fegyvert vethetett be Oroszország Ukrajnában

Oroszország az utóbbi hónapokban olyan robotrepülőgéppel támadta Ukrajnát, amelynek fejlesztése hivatkozási alap volt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök még első elnöki ciklusa idején felmondja az Oroszországgal fennálló nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodást – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

Váratlan helyen fog felbukkanni Orbán Viktor szombaton

A miniszterelnök részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.

Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

A hatóságok tovább folytatják a keresést.

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Csütörtökön izraeli repülőgépek és harckocsik ismét támadásokat hajtottak végre a Gázai övezet keleti részén – közölték palesztin lakosok és szemtanúk –, egy nappal azután, hogy Izrael kijelentette: továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által támogatott tűzszünet mellett, noha halálos légicsapásokat indított a térségben.

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós támogatásokból a jövő héten esedékes levonással már 600 millió eurónál is több büntetést von le azért, mert a kormány nem hajlandó végrehajtani a menedékkérőkkel kapcsolatos bírósági ítéletet.

A nyertes Job Jetten és pártja a D66

Elverték a szélsőjobbot a holland választásokon – elmarad az Orbán Viktor által is várt áttörés?

A centrista D66 párt nagy győzelmet aratott a választásokon, miközben a szélsőjobboldal támogatottsága visszaesett.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168