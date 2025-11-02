Újabb részleteket árultak el Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelgő washingtoni találkozójáról szólva.

Orbán Balázs kifejtette: az Amerikai Egyesült Államok semleges külső szereplőként jár el az orosz-ukrán konfliktusban, és azon dolgozik, hogy azt le tudják zárni. Az amerikaiak „egy nagyon bonyolult és összetett diplomáciai manőversort hajtanak végre”, amelynek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs, és az is, hogy mindkét harcoló félre nyomást gyakorolnak.

„Az orosz energia felhasználása számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás”, mert Magyarországnak nincs tengeri kijárata, a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő. Az amerikaiak pontosan ismerik a magyar helyzetet, ezért kiváló az időzítés, hogy november 7-én a két ország vezetője közvetlenül Washingtonban ezt meg tudja beszélni – jegyezte meg. Hozzátette: abban reménykedünk, hogy „egy nagyon sikeres tárgyalássorozatot tudunk lezárni, és gazdasági, hadiipari, egyéb technológia és energiaügyi együttműködések területén is jó hírekről tudunk beszámolni”.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy Magyarország nagyon örülne annak, ha az Amerikai Egyesült Államok aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. „Várjuk a nagy befektetőket ezekből az országokból, akik technológiát hoznak, akik munkahelyeket teremtenek, akik hozzájárulnak a termelékenység és a bérszínvonal emelkedéséhez az országban”.

Az orosz-amerikai békecsúcs tervével kapcsolatban kifejtette: a két nagyhatalom vezetője egy nagyon összetett megállapodáson dolgozik, ami nemcsak az orosz-ukrán háború lezárását és az ezzel összefüggő geopolitikai kérdéseket jelenti, hanem a Föld energiaellátásáról, a világgazdaság működtetéséről, a ritkaföldfémekhez való hozzáférésről, orosz-amerikai üzleti együttműködésekről is szól. „Ha van arra nyitottság, hogy Magyarország segítsen bármiben is, akkor mi ezt megtesszük”, és ha a tárgyalások egy olyan szintet érnek el, hogy már a két vezetőnek érdemes újra találkoznia, akkor Budapest tárt karokkal várja őket – jegyezte meg Orbán Balázs.

