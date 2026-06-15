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Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Szankció

Újabb szankciós csomagot fogadott el az EU Oroszországgal szemben

mfor.hu

Az Európai Unió Tanácsa ma újabb szankciókat fogadott el Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háborúval összefüggésben. Az intézkedések az orosz hadiipart, az energiaszektort, az árnyékflottát, valamint a hibrid műveletekben és dezinformációs kampányokban érintett szereplőket is érintik.

Újabb szankciós csomagot hagyott jóvá az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt – közölte a brüsszeli testület.

A döntés értelmében az EU összesen 34 személyt és 47 szervezetet vett fel a szankciós listára. Az intézkedések célja az orosz hadiipari komplexum, az energiaszektorból származó bevételeket biztosító árnyékflotta, valamint az orosz hibrid műveletek és dezinformációs kampányok szereplőinek visszaszorítása.

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő szerint a szankciók célja, hogy fokozzák a nyomást Oroszországon a háború befejezése érdekében. Hozzátette: már előkészítés alatt áll a 21. szankciós csomag is.

A mostani intézkedések az orosz hadiipari szereplőket is érintik, köztük drónokat és egyéb katonai eszközöket gyártó vállalatokat, valamint beszállítókat. A szankciós listára került többek között a Roszkoszmoszhoz köthető Lavocskin Kutatási és Termelési Egyesülés, valamint orosz és kínai cégek is.

Célkeresztben az energia

Az EU az orosz energiaszektort is célba vette: több olyan vállalat került a listára, amely a nyersolaj és kőolajtermékek szállításában, illetve exportjában vesz részt. Ezek az úgynevezett árnyékflotta tagjai, amelyek a szankciók megkerülését szolgálhatják. A felsorolt cégek között orosz, libériai, törökországi, egyesült arab emírségekbeli, azerbajdzsáni és hongkongi bejegyzésű társaságok is szerepelnek.

A döntés kiterjed a hibrid tevékenységek és dezinformációs kampányok szereplőire is. Több orosz propagandistát, influenszert és egyházi szereplőt is szankcionáltak, az EU szerint az érintettek az Ukrajna elleni agresszió igazolásában és a dezinformáció terjesztésében vettek részt.

A listára került továbbá az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus elleni fellépésekben érintett személyek és szervezetek egy része is, valamint meghosszabbították a Krím félsziget és Szevasztopol annexiója miatt korábban bevezetett korlátozó intézkedéseket 2027. június 23-ig.

Az Európai Unió ismét megerősítette, hogy továbbra sem ismeri el a Krím Oroszországhoz csatolását és azt a nemzetközi jog megsértésének tekinti. Az uniós vezetés egyúttal ismét felszólította Moszkvát, hogy fogadjon el tűzszünetet és kezdjen érdemi tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárása érdekében.

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