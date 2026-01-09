Újabb személyek kaptak menedékjogot hazánkban a baráti európai országból

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes után két másik lengyel állampolgár kapott menedékjogot Magyarországon – írta Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró a VSquare hírlevelében, amiről a 444 számol be.

Magyarország brüsszeli EU-képviselete karácsony előtt levelet küldött az összes többi tagállam delegációjának, amiben azt írták: „Magyarország 2025. december 23-án tájékoztatta az Európai Unió Tanácsát arról, hogy döntés született két lengyel állampolgár menedékjogi kérelmének jóváhagyásáról”

Nevek nincsenek a levélben, de a hivatalos tájékoztatás Panyi szerint azt jelenti, hogy Orbán Viktor már három lengyel állampolgárt bújtat Magyarországon – írja a 444.

Orbán Viktor saját módján határozza meg a politikai üldözöttek kategóriáját

2025 végén Romanowski egykori főnöke, a volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro is Budapestre utazott több hétre – éppen akkor, amikor az ő őrizetbe vételét is elrendelték az Igazságügyi Alappal kapcsolatos visszaélések miatt. Miután fogadta, Orbán Viktor akkor azt írta, hogy Ziobrót politikai üldözöttnek tartja. Hasonló indoklással kapott korábban magyar menedékjogot Romanowski is.