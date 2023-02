Újabb szomomrú mérföldkő: 30 ezer felett a földrengés áldozatainak száma

A török katasztrófavédelem (AFAD) vasárnap kora este azt közölte, hogy Törökországban a halottak száma elérte a 29 605-öt. Szíriában 3775 halottról tudni. Az AFAD arról is beszámolt, hogy eddig 148 ezer embert szállítottak át az érintett török tartományokból más tartományokba.

A katasztrófavédelem szerint csak a két legerősebb hétfői földmozgással mintegy 500 atombombának megfelelő energia szabadult fel, s azóta eddig 2412 utórengést regisztráltak.A földrengések nem csak a városokban, de a falvakban is nagy pusztítást okoztak. Az NTV török hírtelevízió vasárnapi azt jelentette, hogy Malatya tartományban Ören falvának mintegy ezer házából szinte az összes rombadőlt.

Túlélők után kutatnak egy összeomlott lakóház romjai között a délkelet-törökországi Pazarcikban 2023. február 6-án, miután több erős földrengés rázta meg Törökország délkeleti és Szíria északi részét hajnalban. Fotó: MTI/AP/Depo Photos

A szakemberek arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy legalább egy hónapig ne menjenek vissza a házaikba, mert akár 6,5-ös erősségű utórengés is előfordulhat. Mindeközben Hatay tartomány Defne körzetében egy 34 éves férfit a mentési munkálatok 155. órájában mentettek ki a romok alól. A török hatóságok emellett helyreállították a hatayi repülőtér sérült kifutópályáját, így a légikikötő újból használhatóvá vált.

Bekir Bozdag török egészségügyi miniszter vasárnap arról számolt be, hogy eddig 57 embert tartóztattak le a térségben zajló fosztogatásokkal kapcsolatban. Ismertette egyúttal azt is, hogy az összeomlott épületekhez köthető felelősségük miatt hét embert őrizetbe vettek, hármat le is tartóztattak, további hét esetében pedig megtiltották, hogy elhagyják az országot. Az Anadolu török állami hírügynökség adatai alapján a szerencsétlenséget megelőzően 13,5 millióan éltek a katasztrófa sújtotta dél- és délkelet-törökországi térségben. (MTI)