Újabb támadás, ukrán drónok csaphattak le az orosz fegyvergyárra

Június 9-én reggel ukrán drónok célba vették Csebokszárit, az Oroszországhoz tartozó Csuvasföld fővárosát – közölte az ukrán vezérkar. A támadás célpontja a „VNIIR-Progress” nevű hadiüzem volt, amely a Shahed-típusú drónokhoz gyárt fontos alkatrészeket. A létesítmény több mint 1000 kilométerre fekszik az ukrán határtól, számolt be az ukrán Kyiv Post.

„Egy olyan védelmi-ipari létesítményt találtak el, amely antennákat állít elő a Shahedekhez. Legalább két drón érte el a célpontot, és nagyméretű tűz keletkezett” – áll a vezérkar hétfő reggeli közleményében. Hozzátették: a támadás célja az orosz légi támadóképesség csökkentése volt.

A gyár a Kometa nevű antennákat állítja elő, amelyek célja, hogy a Shahed-típusú drónokat és irányított bombákat ellenállóvá tegyék az elektronikus zavarás ellen. Ezek a berendezések kulcsszerepet játszanak az orosz precíziós fegyverek célba juttatásában.

Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy „a támadások az orosz agressziót támogató létesítmények ellen folytatódnak, amíg a háborút teljesen le nem állítják”.

Az orosz közösségi médiában robbanásokról számoltak be a térségben, és négy repülőtéren – Kazanyban, Nyizsnyij Novgorodban, Szaratovban és Tambovban – ideiglenes repülési tilalmat vezettek be. A „Shot” nevű, oroszbarát Telegram-csatorna fekete füstöt ábrázoló felvételeket tett közzé, amelyeket állítólag a támadás helyszínén rögzítettek. Az X-en is több, állítólagos felvétel kering, ezek hitelességét nem lehet megállapítani egyelőre:

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán 49 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el különböző régiókban, köztük Csuvasföldön is.