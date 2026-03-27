Újabb tárgyalás indult az iráni háború lezárása érdekében, már Európa is nyomást gyakorol

Az amerikai külügyminiszter pénteken csatlakozik kollégáihoz a Párizstól mintegy ötven kilométerre található Vaux-de-Cernay-i apátságban. Németország, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Japán csütörtökön egyértelműen jelezték, hogy szeretnének diplomáciai megoldást találni az Iránnal szembeni amerikai-izraeli katonai offenzíva ügyében, amelynek immáron globális gazdasági következményei vannak. Teherán ugyanis lassan egy hónapja zárva tartja a Hormuzi-szorost.

Párizsban gyűltek össze a G7 országok csúcsminiszterei, pénteken Irán mellett Ukrajna is téma lesz

Érkezésekor Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt javasolta az Egyesült Államoknak, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Oroszországra, mivel véleménye szerint a háborúk Ukrajnában és a Közel-Keleten „szorosan összefüggenek”.

„Oroszország segít Iránnak a hírszerzés terén az amerikaiak megfigyelésében, amerikaiak megölésében (a Közel-Keleten), és Oroszország most már drónokat is biztosít Iránnak, hogy megtámadhassa a szomszédos országokat, valamint az amerikai katonai bázisokat”

- jelentette ki az európai diplomácia vezetője.

„Ha az Egyesült Államok azt akarja, hogy a háború a Közel-Keleten véget érjen, (...) nyomást kell gyakorolnia Oroszországra is, hogy ne tudja segíteni (Iránt) ily módon” – hangsúlyozta.

„Van okunk azt gondolni, hogy Oroszország jelenleg támogatja Irán katonai erőfeszítéseit, amelyek láthatóan amerikai célpontokra irányulnak”

- mondta csütörtök este Jean-Noël Barrot francia miniszter a tárgyalások első napját lezáró sajtótájékoztatóján.

A kanadai miniszter, Anita Anand arra szólította fel a G7 országcsoportot, hogy „kollektíven” támogassa a deeszkalációt a Közel-Keleten.

„A német kormány számára nagyon fontos tudni, hogy amerikai partnereink pontosan mit terveznek tenni” – hangsúlyozta Johann Wadephul német külügyminiszter, miután zavar uralkodik a Washington és Teherán közötti potenciális közvetlen tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyek célja a háború lezárása lenne. Ezzel kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök egyébként optimistán nyilatkozott, miután 10 napos haladékot adott a perzsa országnak.

Kapcsolódó cikk Donald Trump: Jól haladnak a tárgyalások Iránnal Kiderült, meddig kell megegyezniük a feleknek?

A vendéglátó Franciaország, amely idén a G7 elnökségét tölti be, egyértelműen a diplomáciai utat szorgalmazza, miután nem szeretne belekeveredni a konfliktusba. Bár katonai bázisokkal rendelkezik a Perzsa-öböl országaiban, amelyekkel biztonsági együttműködési megállapodásokat kötött, a francia diplomácia folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy álláspontja „tisztán védekező”. Ez az álláspont azonban egyre inkább tarthatatlan, mivel ezek az államok iráni légicsapások célpontjává váltak, válaszul az amerikai bázisokról indított támadásokra.

A G7-ek találkozójának fő témája pénteken az iráni konfliktus kezelése lesz, de a résztvevők egyeztetnek az ukrajnai helyzetről is. A találkozóra meghívást kaptak a nagy feltörekvő országok (India és Brazília) külügyminiszterei, valamint az ukrán, a szaúdi és a dél-koreai diplomácia vezetői is. „Az ukrán ellenállás jól van, és továbbra is támogatni fogjuk” – jelentette ki a francia külügyminiszter, emlékeztetve arra, hogy Európa Ukrajna legfőbb támogatója.