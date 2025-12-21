Újabb telepeket hoz létre Izrael, hiába ellentétes a nemzetközi joggal

A 2023-ban létrehozott szervezet kezeli a ciszjordániai zsidó települések polgári ügyeit, köztük az új építkezések engedélyezését is – számol be róla a Telex.

A nemzetközi jog törvénytelennek tartja új települések létrehozását, a területek nemzetiségi összetételének megváltoztatását a megszállt területeken, de a jelenleg regnáló szélsőjobboldali kormány uralma alatt csaknem ötven százalékkal, 2022 óta 141-ről 210-re nőtt a ciszjordániai zsidó telepek száma. Most ráadásul két olyan telepet is feltámaszthatnak, amelyeket Izrael 2005-ben, a gázai telepei felszámolásával párhuzamosan kiürített, írja a Deutsche Welle német közszolgálati adó weboldala.

A Peace Now nevű baloldali izraeli szervezet szerint most olyan területeken is telepeket létesíthetnek, ahol korábban semmilyen izraeli jelenlét nem volt. De épülnek telepek sűrűn lakott palesztin környékeken, illetve olyan területeken is, ahonnan erővel telepítettek ki palesztinokat. Smotrich az X-en közzétett nyilatkozatában „ősi jussunknak” nevezte a területet, aminek „folytatni fogjuk a fejlesztését, építését, betelepülését [...] bízván választott utunk igazságosságában”. A kormány, mint írta, ezzel megakadályozhatja egy általa „terrorállamnak” minősített palesztin állam megvalósulását.

Smotrich a most regnáló, amúgy is kimondottan szélsőjobboldali kormány egyik legszélsőségesebb tagja, az 1967-ben megszállt Ciszjordánia annexiójának a híve.