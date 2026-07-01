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Külpolitika Háború Oroszország Ukrajna

Újabb ukrán településeket foglaltak el az oroszok

mfor.hu

Folytatódik az orosz térnyerés.

A harkivi Ukrajinszke és a zaporizzsjai Kopani településeket foglalták el orosz csapatok az utóbbi egy napban – közölte a moszkvai védelmi tárca. A szerdai hadijelentés szerint Ukrajinszke település felszabadítása nemcsak kiszélesíti a biztonsági övezetet a volcsanszki régióban, de megteremti a lehetőségét az orosz csapatok további előretörésének az ukrán védelmi vonalak mélységébe Harkiv megyében.

A „különleges katonai művelet” térségében összesen több mint 1430 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai célokra használt energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint drónok raktározásának, összeszerelésének és indításának helyszíneit, 7 irányított légibombát, egy nagy hatótávolságú műveleti-taktikai rakétát, továbbá 602 repülőgép típusú és 5 tengeri drónt.

A minisztérium közölte azt is, hogy csapást mértek Neptun nagy hatótávolságú irányított rakéták hajtóműveit gyártó egyik üzemre is. Hozzátették, hogy FAB-500-as típusú irányított légibombákkal és H-38-as rakétákkal támadták az ukrán fegyveres erők és nemzeti gárda drónirányítási pontjait Szumi megyében, valamint ukrán csapatok ideiglenes állomáshelyeit Harkiv megyében.

(MTI) 

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