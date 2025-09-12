Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Franciaország Orosz-ukrán konfliktus

Újabb uniós állam tiltakozik a lengyelországi orosz dróntámadás miatt

mfor.hu

Bekérette Oroszország franciaországi nagykövetét pénteken a francia külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt.

„Ma délelőtt behívjuk. Megmondjuk neki (...), hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni” – mondta Jean-Noël Barrot külügyminiszter a France Inter közrádióban. „Szándékos vagy nem, véletlen vagy nem, ez az egész nagyon súlyos. Ez az egész teljesen elfogadhatatlan. Ez az egész hozzáadódik Vlagyimir Putyin (orosz elnök) számtalan provokációjához” – fogalmazott a tárcavezető.

Varsó szerint szándékosan hatolt be szerdára virradó éjjel 19 feltételezett orosz drón a lengyel légtérbe, az ukrajnai háború apropóján, amit az európai szövetségesek elítéltek.

Lengyelország, Svédország, Hollandia, Csehország, Románia, Belgium és Spanyolország is behívatta az elmúlt napokban Oroszország nagyköveteit vagy a diplomáciai képviseletek ügyvivőit.

A francia külügyminiszter arra emlékeztett, hogy „ezek a behatolások nem új keletűek”. „Ez Oroszország szándékos stratégiája, hogy megfélemlítsen és teszteljen minket” – vélte a tárcavezető.

Jean-Noël Barrot azt is jelezte, hogy Franciaország „azonnal jelezte hajlandóságát, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben járuljon hozzá a NATO úgynevezett keleti szárnyának, azaz Kelet-Európa védelmének megerősítéséhez”.

Emmanuel Macron elnök csütörtök este bejelentette, hogy Franciaország három Rafale vadászgépet fog bevetni.

Feladatuk „a lengyel területet fenyegető drónok felderítése és szükség esetén megsemmisítése lesz. Más országok is csatlakoznak” – mondta a külügyminiszter.

Kijev kritikájára, miszerint az európaiak nem reagáltak konkrétan, Jean-Noël Barrot elmondta, hogy holland és olasz repülőgépek lelőttek orosz drónokat „néhány tucat kilométerre a lengyel területen belül”. „Ez egy nagyon erős reakció” – mondta.

(MTI)

