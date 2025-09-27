Újabb ütésváltás a horvát kormánnyal: Szijjártó Péter keményen kiállt véleménye mellett

„Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún. A Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek – rajtunk…” – írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat reggeli Facebook bejegyzésében.

„Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell” – húzza alá.

Szijjártó Péter New Yorkban is tartja az irányt

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Ezzel a horvát kormányfő nyilatkozatára reagált

Andrej Plenkovic horvát kormányfő és Ante Susnjar gazdasági miniszter is visszautasította pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentését, hogy Horvátország kihasználja a válságos helyzetet és háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, valamint, hogy nem tud elegendő kőolajat szállítani Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához – számol be róla az MTI.

Susnjar újságíróknak elmondta: Horvátország és a Janaf horvát olajvezeték-üzemeltető vállalat garantálja, hogy képesek minden szükséges kőolajmennyiséget leszállítani.

„Szijjártó kolléga kijelentéseinek nincs alapjuk, nem felelnek meg a valóságnak, meghívom őt, hogy jöjjön el. Én leszek a házigazdája, hogy együtt tesztelhessük, mekkora mennyiséget tud a Janaf Magyarországra és Szlovákiába szállítani” – fogalmazott a tárcavezető.

A több, akkor olcsóbb

A szállítási díjakról szólva hozzátette: a mennyiség növekedésével az árak is csökkennek. Ennek értelmében, amikor a Janaf nagyobb mennyiséget szállít majd, az árak is alacsonyabbak lesznek – mutatott rá, hozzátéve, hogy jelenleg mintegy kétmillió tonna kőolajat juttatnak el feldolgozásra a százhalombattai finomítóba, amelyhez a pozsonyi finomító is tartozik.

Elmondása szerint a két üzem éves összkapacitása körülbelül 13 millió tonna. „Mi garantáljuk, hogy 15 millió tonna kőolajat tudunk Magyarország és Szlovákia irányába szállítani” – jelentette ki. Egyben megállapította, hogy az orosz kőolajból „kizárólag a magyaroknak van haszna, kihasználva az Ukrajna elleni orosz agressziót, olcsóbban jutnak nyersolajhoz, majd azt feldolgozva hatalmas nyereségre tesznek szert.”

Horvátország regionális energiaközpont

Andrej Plenkovic horvát kormányfő szintén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: Horvátország saját kapacitásait tekintve regionális energiaközpont.

„A mi feladatunk – a brutális orosz agresszió után – az, hogy hozzájáruljunk az EU, a saját és a többi tagállam energiabiztonságához” – húzta alá.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő és Ante Susnjar gazdasági miniszter is visszautasította a vádat.

Fotó: X/@VladaRH

Rámutatott: jelenleg széleskörű nemzetközi nyomás nehezedik az oroszországi kőolajtermékek vásárlásának leállítására, Magyarország és Szlovákia pedig bizonyos kivételeket kért ez alól.

„Világossá vált, hogy van egy teljesen biztonságos, alternatív útvonaluk. Arra utalni, hogy Horvátország háborús hasznot húz ebből, rendkívüli arcátlanság, és a nemzetközi közönség félrevezetése” – jegyezte meg.

„Először is, nyerészkedőnek azt nevezhetjük, aki jelenleg olcsóbb orosz kőolajat és gázt kap. Ez nem Horvátország, amely 2022 óta egyáltalán nem használ ilyet. Akkor én azt mondhatom, hogy Magyarország az, amely abban a helyzetben van, hogy olcsóbb energiaforrásokkal rendelkezik. A nyerészkedő Magyarország, nem pedig Horvátország” – szögezte le Plenkovic.

„Felháborodással utasítom vissza azokat a hamis állításokat, miszerint Horvátország háborús hasznot húz. Épp ellenkezőleg, Horvátország jó és becsületes szomszéd. Mi vagyunk a jófiúk” – zárta szavait.