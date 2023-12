Újabb üzenetet küldött Ukrajnának az Orbán-kormány

Bóka János a Facebook-oldalán közölte, Magyarországnak határozott véleménye van: Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését idő előttinek tartják. Magyarország álláspontja elvi alapokon áll.

Fotó: Depositphotos

A miniszter azt írta, Ukrajna pénzügyi támogatását az Európai Unió közös költségvetésén kívüli keretből kell megvalósítani: a tagállamok hozzájárulásából, a javasoltnál sokkal rövidebb tervezési időszakkal, a tagállamok világos politikai iránymutatása alapján.

Bejegyzésében a tárcavezető úgy fogalmazott, hogy

"a magyar embereket megillető pénzek és Ukrajna támogatásának bármilyen összekapcsolása Magyarország elleni zsarolási kísérlet, amit a kormány visszautasít". Hozzátette, hogy "Magyarország nyílt lapokkal játszik".

Bóka János a bejegyzésben arról is tájékoztatott, hogy interjút adott a Financial Timesnak, amelyben a kormány Ukrajnával kapcsolatos álláspontjáról is beszélt.

