Újabb vámokat vetett ki Donald Trump, az Európai Unió is kapott belőle

Több mint 80 ország importtermékeire vetett ki 10-12,5 százalékos vámokat Donald Trump pénteken. Az intézkedés éppen az előző, egységesen 10 százalékos vámok határideje után lépett érvénybe – írja a New York Times. Az új vámok alól kivételt képez az olaj és a gáz behozatala.

A Trump-adminisztráció indoklásában szerepel, hogy a vámokkal célzott országok nem tiltják a kényszermunkával előállított termékek behozatalát, vagy nem tartatják be az erre vonatkozó szabályozást. Az Európai Unió 2027 decemberétől lépteti életbe ezt a rendelkezést, a szintén vámokkal sújtott Kanadában viszont már hatályos a tiltás. Trump szerint azonban Kanada nem tartatja be hatékonyan a törvényt.

Az Egyesült Államokban az egyik legerősebb a kényszermunkával előállított termékek behozatalának tilalma, a szabályozás közel száz éve érvényben van. 2021-ben elfogadták azt a törvényt is, amely Kína Hszincsiang régiójából is tiltja az importot, ahol széles körben alkalmaznak kényszerített munkaerőt.

A Georgetown jogi egyetem előadója, Peter Harrell a lapnak arról beszélt: a vámok nem a kényszermunka visszaszorításáról, hanem Trump gazdasági elméleteiről és nézeteiről szólnak.

A New York Times arra számít, hogy a következő hetekben újabb vámokat vethet ki a Trump-adminisztráció az Európai Unió és 15 másik ország termékeire.