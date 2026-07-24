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Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Vámháború

Újabb vámokat vetett ki Donald Trump, az Európai Unió is kapott belőle

mfor.hu

Az intézkedést azzal indokolja, hogy az Egyesült Államok betartatja a kényszermunkával előállított termékek importtilalmát, más országok viszont nem.

Több mint 80 ország importtermékeire vetett ki 10-12,5 százalékos vámokat Donald Trump pénteken. Az intézkedés éppen az előző, egységesen 10 százalékos vámok határideje után lépett érvénybe – írja a New York Times. Az új vámok alól kivételt képez az olaj és a gáz behozatala.

A Trump-adminisztráció indoklásában szerepel, hogy a vámokkal célzott országok nem tiltják a kényszermunkával előállított termékek behozatalát, vagy nem tartatják be az erre vonatkozó szabályozást. Az Európai Unió 2027 decemberétől lépteti életbe ezt a rendelkezést, a szintén vámokkal sújtott Kanadában viszont már hatályos a tiltás. Trump szerint azonban Kanada nem tartatja be hatékonyan a törvényt.

Az Egyesült Államokban az egyik legerősebb a kényszermunkával előállított termékek behozatalának tilalma, a szabályozás közel száz éve érvényben van. 2021-ben elfogadták azt a törvényt is, amely Kína Hszincsiang régiójából is tiltja az importot, ahol széles körben alkalmaznak kényszerített munkaerőt. 

A Georgetown jogi egyetem előadója, Peter Harrell a lapnak arról beszélt: a vámok nem a kényszermunka visszaszorításáról, hanem Trump gazdasági elméleteiről és nézeteiről szólnak. 

A New York Times arra számít, hogy a következő hetekben újabb vámokat vethet ki a Trump-adminisztráció az Európai Unió és 15 másik ország termékeire.

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