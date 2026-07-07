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Újra áll a bál a Hormuzi-szorosban

mfor.hu

Rakétákat lőtt ki Irán.

Irán rakétákkal lőtt kereskedelmi hajókat a Hormuzi-szorosban hétfőn késő este, kedd hajnalban pedig egy hajót ért támadás az Ománi-öbölben.

Az iráni Forradalmi Gárda legalább két rakétát lőtt ki hétfő este a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajókra – közölte az Axios amerikai tisztviselőkre hivatkozva. Két hajóban jelentős károk keletkeztek, de személyi sérülés nem történt.

A brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) kedd hajnalban arról számolt be, hogy egy tartályhajó kigyulladt, miután találatot kapott az ománi Limah városától 15 kilométerre keletre dél felé haladva. A hajó bal oldalát találták el, tüzet okozva. Sérülésről vagy környezetszennyezésről nem érkezett jelentés.

A kínai Xinhua hírügynökség által megszerzett rádióüzenetek szerint a megtámadott hajóba egy drón csapódott be, a tűz a gépházban keletkezett. Az AL Rekayyat néven bejelentkező hajó cseppfolyósított földgázt (LNG) szállít. A legénység minden tagja biztonságban van.

(MTI)

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