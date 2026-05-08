Újra dörögnek a fegyverek a Hormuzi-szorosnál – összeomlik a tűzszünet?

Az amerikai haderő csütörtökön válaszcsapást intézett iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen Irán részéről indított támadásokért – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra válaszul indítottak, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három, a Hormuzi-szorosban az Ománi-öböl felé, nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót csütörtökön.

Kapcsolódó cikk Taktikát váltott Trump az iráni háborúban Vége a háborúnak?

A CENTCOM szerint a célpontok között rakéta- és drónindító állások, katonai irányítási posztok, és hírszerző, megfigyelő csomópontok szerepeltek az iráni partvidéken.

Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, ugyanis iráni erőszakos cselekményre válaszul indult.

Irán a tűzszünet megsértésével vádolta az Egyesült Államokat, és határozott válaszlépéseket ígért. Az iráni média Teherán térségéből is „védelmi tüzelést” jelentett.

Az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy védelmi erői iráni rakéta- és dróntámadásokat hatástalanítottak pénteken.

Kapcsolódó cikk Kicsempésztek hatmillió hordónyi olajat a Perzsa-öbölből Kockázatos akció.

(via MTI)