Újra dörögnek a fegyverek a Hormuzi-szorosnál – összeomlik a tűzszünet?

Az amerikai haderő csütörtökön válaszcsapást intézett iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen Irán részéről indított támadásokért – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM).
Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra válaszul indítottak, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három, a Hormuzi-szorosban az Ománi-öböl felé, nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót csütörtökön.
A CENTCOM szerint a célpontok között rakéta- és drónindító állások, katonai irányítási posztok, és hírszerző, megfigyelő csomópontok szerepeltek az iráni partvidéken.
Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, ugyanis iráni erőszakos cselekményre válaszul indult.
Irán a tűzszünet megsértésével vádolta az Egyesült Államokat, és határozott válaszlépéseket ígért. Az iráni média Teherán térségéből is „védelmi tüzelést” jelentett.
Az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy védelmi erői iráni rakéta- és dróntámadásokat hatástalanítottak pénteken.
