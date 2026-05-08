Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Külpolitika Egyesült Államok Irán Iráni válság Közel-keleti válság

Újra dörögnek a fegyverek a Hormuzi-szorosnál – összeomlik a tűzszünet?

Ütésváltás Irán és Amerika között.

Az amerikai haderő csütörtökön válaszcsapást intézett iráni katonai célpontok ellen, amelyeket felelősnek tartott a hadihajói ellen Irán részéről indított támadásokért – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra válaszul indítottak, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három, a Hormuzi-szorosban az Ománi-öböl felé, nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót csütörtökön.

A CENTCOM szerint a célpontok között rakéta- és drónindító állások, katonai irányítási posztok, és hírszerző, megfigyelő csomópontok szerepeltek az iráni partvidéken.

Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, ugyanis iráni erőszakos cselekményre válaszul indult.

Irán a tűzszünet megsértésével vádolta az Egyesült Államokat, és határozott válaszlépéseket ígért. Az iráni média Teherán térségéből is „védelmi tüzelést” jelentett.

Az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy védelmi erői iráni rakéta- és dróntámadásokat hatástalanítottak pénteken.

Mélyen orosz területen csapott le Ukrajna

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Moszkva szerint Zelenszkij elfelejtett valami fontosat

Adott parancsot vagy nem az ukrán elnök?

Két volt kínai minisztert is kivégezhetnek korrupció miatt

Példát statuál a kínai pártvezetés?

Lett olajtározóba csapódtak be orosz drónok

Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Zelenszkij válaszlépéseket ígér, ezt üzente az oroszoknak

Az ukrán elnök a Telegramon reagált. 

Trump

Taktikát váltott Trump az iráni háborúban

Trump szerint óriási előrelépés történt a megállapodás felé Iránnal, az amerikai külügyminiszter pedig már egyenesen befejezettnek nyilvánította a hadműveleteket. Washington katonai erő helyett gazdasági nyomásgyakorlással próbálkozhat.  

Pikáns kép készült Giorgia Meloniról, saját maga is megosztotta

A mesterséges intelligenciának is köze van az esethez.

Migránsokat toloncolnak az ukrán frontra Putyinék

Egészen elképesztő, elkeseredett próbálkozásról jelentettek a britek.

Fellélegzettt a szoros, Trump békülékeny

Azonnali hatállyal visszavonta Irán partjaihoz közeli hajóit Trump döntésére az amerikai haderő.

Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

Telefonon vette fel a kapcsolatot egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este az orosz diplomáciai tárca.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

