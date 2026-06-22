Újra dróntámadást kapott a nyakába Moszkva

Sérültekről vagy anyagi károkról Szergej Szobjanyin nem számolt be, sem arról, hogy hol lőtték le a drónokat. Az írta, hogy a helyszíneken, ahol roncsok csapódtak be, mentőszolgálatok dolgoznak. A Domogyedovo, a Zsukovszkij és a Seremetyjevo repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze.

Az orosz védelmi minisztérium szerint össszességében a légvédelem 301 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg 14 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A tárca közlése szerint egy hét alatt 89 ukrán irányított légibombát, öt HIMARS-rakétát, nyolc Flamingo manőverező robotrepülőgépet és 3909 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

Az X-en ma is közzétettek egy felvételt a berepülő ukrán drónokról.

Ukrainian attack drones are targeting Russia’s capital, Moscow, again this morning. pic.twitter.com/nUcBieSU5n — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 22, 2026

Ma egyébként 85 éve, hogy a náci Németország megindította offenzíváját a Szovjetunió ellen. Az úgynevezett Barbarossa-hadművelet 1941. december végéig tűnt sikeresnek, 3 éven belül viszont a hitleri Németország teljes vereségével, és a Szovjetunió mellett Nagy-Britannia és az Egyesült Államok teljes győzelmével zárult a II. Világháborúban.

(MTI)