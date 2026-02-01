Újra egymásnak esik Pakisztán és India?

A pakisztáni haderő szerint az ország délnyugati, Balohisztán tartományában több öngyilkos és lőfegyveres támadásban legalább 33 ember, köztük civilek is meghaltak. A támadásokra válaszoló biztonsági erők 92 támadóval végeztek szombaton, az elmúlt két napban pedig 133 „terrorista” vesztette életét a harcokban – írja a The Guardian.

A célpontok között volt egy szigorított biztonságú börtön, rendőrösök, félkatonai szervezetek létesítményei. 18 civil és a biztonsági erők 15 tagja vesztette életét.

A pakisztáni belügyminiszter, Mosin Nakvi szerint a támadók indiai támogatással rendelkeztek. Újdelhiből egyelőre nem érkezett reakció az eseményekre.

A két ország tavaly májusban a légierőket is bevető összecsapásokba keveredett azután, hogy Indiában hajtottak végre terrortámadásokat Pakisztánhoz köthető terroristák.