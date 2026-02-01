1p
Újra egymásnak esik Pakisztán és India?

Sok a halott, feszült a helyzet.

A pakisztáni haderő szerint az ország délnyugati, Balohisztán tartományában több öngyilkos és lőfegyveres támadásban legalább 33 ember, köztük civilek is meghaltak. A támadásokra válaszoló biztonsági erők 92 támadóval végeztek szombaton, az elmúlt két napban pedig 133 „terrorista” vesztette életét a harcokban – írja a The Guardian.

A célpontok között volt egy szigorított biztonságú börtön, rendőrösök, félkatonai szervezetek létesítményei. 18 civil és a biztonsági erők 15 tagja vesztette életét.

A pakisztáni belügyminiszter, Mosin Nakvi szerint a támadók indiai támogatással rendelkeztek. Újdelhiből egyelőre nem érkezett reakció az eseményekre.

A két ország tavaly májusban a légierőket is bevető összecsapásokba keveredett azután, hogy Indiában hajtottak végre terrortámadásokat Pakisztánhoz köthető terroristák.

A hadsereg tehet rendet.

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy körülbelül 70 ezer palesztin halt meg a gázai háborúban, miután korábban kétségbe vonta az enklávé egészségügyi tisztviselői által jelentett halálos áldozatok számát – jelentette pénteken az izraeli média magas rangú katonai tisztviselőkre hivatkozva.

Főtitkára szerint pénzügyileg összedőlhet az ENSZ

António Guterres a tagországok képviselőinek írt levelében vázolta fel a közelgő veszélyt.

Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a kriptotörvény tavaly őszi módosítása miatt.

A brit miniszterelnök kínai útját kommentálta, a feleségéről szóló dokumentumfilm bemutatóján. Egyik sem róla szólt.

Elfogórakétákat szállító amerikai rakétaromboló kötött ki pénteken Eilatban, Izrael vörös-tengeri kikötővárosában.

Donald Trump szerint az orosz elnök megígérte neki.

Személyekkel és szervezetekkel szemben is büntetőintézkedéseket jelentett be az Európai Unió Külügyek Tanácsa. Emellett újabb termékekre terjeszti ki az EU-ból Iránba irányuló exporttilalmat. Az Iszlám Forradalmi Gárdát pedig terrorista szervezetként vette jegyzékbe.

A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy most először nyíltan kimondták az európai uniós külügyi tanács ülésén, hogy a közösség nem áll készen a békére. Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy 145 millió euró értékben küld humanitárius segélyt Ukrajnának. Az ukrajnai menekülteket befogadó Moldovát pedig 8 millió euróval támogatja.

Széleskörű partnerségi viszonyrendszerről és a britek vízumkötelezettségének feloldásáról állapodott meg a brit kormányfő a kínai elnökkel.

