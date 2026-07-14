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Újra jön Trumpék blokádja – egyre keményebben csapnak oda

mfor.hu

A kegyetlen válasz sem késett sokat a legfrissebb támadást követően. Újra jön a blokád is.

Az amerikai haderő ismételt támadást indított iráni célpontok ellen – közölte a hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) hétfőn.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint kora este jelentette be, hogy nem sokkal korábban az elnök utasítására megindult a katonai művelet, amit az egymást követő harmadik napon szinte ugyanabban az időpontban kezdtek meg.

A csapások révén az iráni erők további súlyos árat fizetnek, és folytatódik a képességeik csökkentése arra, hogy megtámadjanak ártatlan polgári személyeket és a kereskedelmi hajózást a Hormuzi-szorosban - tudatták.

Újra blokád

A CENTCOM nem sokkal korábban közölte, hogy a térségben állomásozó erői kedden, washingtoni idő szerint délután 4 órától veszik ismét blokád alá a teljes iráni partvidéket, ami vonatkozik az Irán minden kikötőjére és az oda tartó, valamint onnan távozó tengeri forgalomra – közölte az MTI.

A blokád visszaállítását Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán jelentette be. 

 

Brutális válasz érkezett

Válaszul az amerikai csapásokra Irán Bahrein, valamint a szoroson áthaladó, az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó két tartályhajó ellen indított támadásokat, amelyek során egy tengerész meghalt, nyolc pedig megsebesült – írta a Telex amerikai forrásokra hivatkozva. 

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