Újra megjelentek az észak-koreai katonák az ukrán határon

A hírszerzésre hivatkozva a dél-koreai Yonhap hírügynökség csütörtökön arról számolt be, hogy 2026 elején mintegy 11 ezer észak-koreai katona állomásozik Oroszország kurszki területén, hogy támogassa Moszkva ukrajnai háborúját – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz invázió kezdete óta Phenjan megerősítette kapcsolatait Moszkvával: fegyvereket szállít, és 2024-ben észak-koreai csapatokat vezényelt Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborújához.

A Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) szerint jelenleg mintegy 10 ezer észak-koreai harcoló alakulat és 1 ezer műszaki katona állomásozik a frontvonalhoz közeli orosz régióban. A jelentés szerint a 2025 decemberében a frontról Észak-Koreába visszatért mintegy 1 100 katona ismét Oroszországba vezényelhető, hogy részt vegyen a háborúban.

Az észak-koreai hadsereg modernizál

Fotó: mznews.co.mz

A NIS közlése szerint Észak-Korea veszteségei a kurszki területen mintegy 6 ezer főt tesznek ki, halottakban és sebesültekben. Korábban, júniusban a brit katonai hírszerzés is arról számolt be, hogy Phenjan több mint 6 ezer fős veszteséget szenvedett el orosz területen végrehajtott offenzív műveletek során.

„A 6 ezer fős veszteség ellenére az észak-koreai hadsereg korszerű harcászati tapasztalatokra és harctéri adatokra tett szert, valamint orosz technikai segítséggel korszerűsítette fegyverrendszereit” – közölte a NIS.

Oroszország kurszki területe nyugaton és délnyugaton Ukrajna Szumi területével határos. Ukrajna 2024 augusztusában példátlan betörést indított ebben a térségben, az első hónapokban 1 300 négyzetkilométernyi orosz területet foglalva el. A műveletet Olekszandr Szirszkij főparancsnok tervezte azzal a céllal, hogy elvonja az orosz csapatokat Kelet-Ukrajnából, és megzavarja Moszkva Szumi terület elleni támadási terveit.

Oroszország – mintegy 12 ezer észak-koreai katona megerősítésével – tavasszal ellentámadást indított, amely később kiszorította az ukrán erőket a korábban elfoglalt orosz terület nagy részéről.

Észak-Korea az ukrajnai orosz invázió idején Oroszország egyik legközelebbi katonai partnerévé vált: tüzérségi lövedékeket, ballisztikus rakétákat és harcoló személyi állományt szállít.

Ukrajna katonai hírszerzése (HUR) korábban arról számolt be, hogy észak-koreai csapatok támadásokat hajtottak végre Ukrajna határ menti térségeiben, amit Kijev közvetlen harci részvételként értékelt.