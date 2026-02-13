3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Észak-Korea Oroszország Ukrajna

Újra megjelentek az észak-koreai katonák az ukrán határon

mfor.hu

Jelentések szerint 2026 elején közel 11 ezer észak-koreai katona állomásozott Oroszország kurszki területén.

A hírszerzésre hivatkozva a dél-koreai Yonhap hírügynökség csütörtökön arról számolt be, hogy 2026 elején mintegy 11 ezer észak-koreai katona állomásozik Oroszország kurszki területén, hogy támogassa Moszkva ukrajnai háborúját – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz invázió kezdete óta Phenjan megerősítette kapcsolatait Moszkvával: fegyvereket szállít, és 2024-ben észak-koreai csapatokat vezényelt Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborújához.

A Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) szerint jelenleg mintegy 10 ezer észak-koreai harcoló alakulat és 1 ezer műszaki katona állomásozik a frontvonalhoz közeli orosz régióban. A jelentés szerint a 2025 decemberében a frontról Észak-Koreába visszatért mintegy 1 100 katona ismét Oroszországba vezényelhető, hogy részt vegyen a háborúban.

Az észak-koreai hadsereg modernizál
Az észak-koreai hadsereg modernizál
Fotó: Fotó: mznews.co.mz

A NIS közlése szerint Észak-Korea veszteségei a kurszki területen mintegy 6 ezer főt tesznek ki, halottakban és sebesültekben. Korábban, júniusban a brit katonai hírszerzés is arról számolt be, hogy Phenjan több mint 6 ezer fős veszteséget szenvedett el orosz területen végrehajtott offenzív műveletek során.

„A 6 ezer fős veszteség ellenére az észak-koreai hadsereg korszerű harcászati tapasztalatokra és harctéri adatokra tett szert, valamint orosz technikai segítséggel korszerűsítette fegyverrendszereit” – közölte a NIS.

Oroszország kurszki területe nyugaton és délnyugaton Ukrajna Szumi területével határos. Ukrajna 2024 augusztusában példátlan betörést indított ebben a térségben, az első hónapokban 1 300 négyzetkilométernyi orosz területet foglalva el. A műveletet Olekszandr Szirszkij főparancsnok tervezte azzal a céllal, hogy elvonja az orosz csapatokat Kelet-Ukrajnából, és megzavarja Moszkva Szumi terület elleni támadási terveit.

Oroszország – mintegy 12 ezer észak-koreai katona megerősítésével – tavasszal ellentámadást indított, amely később kiszorította az ukrán erőket a korábban elfoglalt orosz terület nagy részéről.

Észak-Korea az ukrajnai orosz invázió idején Oroszország egyik legközelebbi katonai partnerévé vált: tüzérségi lövedékeket, ballisztikus rakétákat és harcoló személyi állományt szállít.

Ukrajna katonai hírszerzése (HUR) korábban arról számolt be, hogy észak-koreai csapatok támadásokat hajtottak végre Ukrajna határ menti térségeiben, amit Kijev közvetlen harci részvételként értékelt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Marco Rubio új geopolitikai korszakra figyelmezteti Európát

Marco Rubio új geopolitikai korszakra figyelmezteti Európát

Az amerikai külügyminiszter „meghatározó pillanatról” és „új korszakról” beszélt Európába indulva, hogy jelentős beszédet mondjon a pénteken kezdődő Müncheni Biztonsági Konferencián.

Állítólag az ukrán cég már tudna olajat szállítani a Barátság vezetéken

Állítólag az ukrán cég már tudna olajat szállítani a Barátság vezetéken

Azonban az Ukrtransznafta cég vezetősége nem ad engedélyt a szállítások újraindítására – jelentette az orosz hírügynökség.

Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

Megint berendelték a magyar nagykövetet Kijevben. 

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

A tagállamok vezetőiből álló Európai Tanács soron kívüli ülésen állapodott meg arról, hogy folytatják az uniós adminisztráció egyszerűsítését. Antonio Costa, a Tanács elnöke szerint tavaly a védekezésre összpontosítottak, idén a versenyképesség lesz a középpontban.

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Visszaszólt Zelenszkij posztjára.

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Cél az európai versenyképesség erősítése.

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

244 támadóeszközt vetettek be infrastrukturális létesítmények ellen.

Egyre világosabb, mit akar az USA Venezuelában

Egyre világosabb, mit akar az USA Venezuelában

A venezuelai kitermelés idén jelentősen emelkedhet.

Donald Trump egyelőre nem sújt le Iránra

Donald Trump egyelőre nem sújt le Iránra

Az amerikai elnök továbbra is a tárgyalásos rendezést helyezi előtérbe.

Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Az amerikai tervben szereplő donyecki pufferzóna ellenőrzéséről továbbra sem sikerült megegyezni. Az ukrán elnök azonban folytatni akarja a tárgyalásokat.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168