Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

Az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka, a „Magyar” hívójelű Robert Brovdi vasárnap reggel egy Facebook-posztban újabb támadásról számolt be a Barátság kőolajvezeték ellen. Egy videót tett közzé, amely állítása szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka készült Oroszország Birjanszki régiójában, és egy lángoló szivattyútelep látható rajta. A poszt szerint a Transznyefty LVDSZ 8-N jelű egységet érte a találat.

Korábban is ebben a térségben csaptak le a Barátságra az ukrán drónok; Robert „Magyar” Brovdi a támadások folytatását ígérte.

Frissítés: A mostani támadás nem érinti a Magyarországra érkező szállítmányokat. „A kőolajszállítások ütemterv szerint haladnak” – mondta a Telexnek Halász Ambrus, a Mol kommunikációs vezetője. Az érintett vezetéken keresztül nem nyers kőolajat, hanem finomított termékeket szállítanak Oroszországban.

A háború egyébként nemhogy a végéhez közelítene, hanem inkább eszkalálódni látszik: ahogy laptársunk, a szintén a Klasszis médiához tartozó Privátbankár beszámolt róla, Oroszország a háború eddigi legnagyobb szabású légicsapását indította Ukrajna ellen szombat éjjel.