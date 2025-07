Újra misszót kezdtek a magyar vadászgépek a Baltikumban

A BAP keretében 2004 óta négyhavi váltásokban, rotációban védik a balti államok légterét a NATO tagállamai. Ez azért szükséges, mert a balti államok nem rendelkeznek saját vadászgépekkel. A Magyar Légierő 2015, 2019 és 2022 után most negyedik alkalommal teljesít szolgálatot a Baltikumban.

Arról is szólt, hogy a küldetés egyben különleges lehetőséget nyújt a magyar légierő számára, hogy gyakorolhassa, fejlessze képességeit.

Felhívta a figyelmet arra, hogy szövetségesei is stabil, megbízható partnernek tekintik Magyarországot, hiszen immár negyedik alkalommal bízta a három balti állam a légterének biztonságát a magyar légierőre – egy olyan kényes helyzetben, amikor történelmi okokból és az Oroszországgal közös határ miatt kifejezetten veszélyeztetett helyzetben érzik magukat.

Magyarország megbízható szövetséges a NATO-ban, a balti országok számíthatnak a magyar légierőre – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a litvániai Siauliai melletti légibázison csütörtökön, az átadáskor. A delegációt Loreta Maskalioviené, a litván védelmi miniszter beszerzésekért és védelmi iparért felelős helyettese fogadta. A Magyar Honvédség a négy repülőgéppel és a hozzá tartozó mintegy 80 tagú személyzettel négy hónapon keresztül szolgál a baltikumi NATO-misszióban – számol be róla az MTI.

