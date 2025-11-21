Újraindul a világ legnagyobb atomerőműve

Jóváhagyta a japán Niigata prefektúra kormányzója, Hidejo Hanazumi a világ legnagyobb atomerőművének újraindítását – írja a Japan Times. A Kashiwazaki-Kariwa erőművet a 2011-es fukusimai földrengést és cunamit követően kellett leállítani.

Japán fokozatosan próbál áttérni a fosszilis tüzelőanyagok használatáról az atomenergiára, ebben a folyamatban pedig fontos lépés lehet az erőmű 6-os reaktorának újraindítása.

Hanazumi arról beszélt: Niigata város lakóinak megoszlik a véleménye az erőműről, de ha nyíltan beszélnek az atomenergia biztonságos használatáról és a katasztrófa-megelőző intézkedésekről, akkor fokozatosan javulhat a megítélése. A politikusnak a karrierjébe is kerülhet ez a döntés: a prefektúra nagygyűlése december 3-án dönt arról, megtarthatja-e a pozícióját.