Újranyit Izrael? Zöld jelzést adhat a sereg

Fonros ponton kezdhet visszarendeződni izrael a hétvégén, Irán ellen indított támadást követően, pedig a helyzet inkább csak romlott.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egyik hadosztálya, a Home Front Command, mely a lakosság védelméért felel közölte hétfőn, hogy az ország megkezdi légterének újbóli megnyitását, miután az izraeli hadsereg légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyeket megtorlás követett – számolt be a helyi média.

A légtér a mai estétől kezdve „ellenőrzött, felügyelt és összehangolt módon” nyílik meg újra – tudatták.

A konfliktus a mai nap folyamán tovább eszkalálódott, amikor a Hezbollah Libanon felől szintén támadást intézett Izrael ellen, miközben Irán is újabb csapásokat indított. Vasárnap legalább kilenc ember életét vesztette és negyvenen megsebesültek Izraelben, amikor egy iráni ballisztikus rakéta eltalált egy mecsetet Beit Shemesh városában. További részleteket az Iráni konfliktusról itt olvashat:

Az amerikai elnök egy interjúban azt mondta, hogy nagyot csalódott Keir Starmer brit miniszterelnökben a brit támaszpontok amerikai használatának kezdeti tilalma miatt.

Újabb csapás az orosz-ukrán béketárgyalásokra nézvést is a hétvégi véres helyzet.

Lövéseket adtak le Texas államban.

Nem tervez tárgyalni Teherán az Egyesült Államokkal, az előtérbe került új iráni vezető szerint. Számos vezető beosztású iráni politikus és katona halott, az ellentámadások széleskörűek, kevés elért eredménnyel. Az iráni nép reakciója vegyes az ajatollah halálát követően. Hétfő reggeli összefoglaló.

Egyelőre nem tudni, hogyan haltak meg az amerikai katonák. Öt súlyos sebesültről is érkezett amerikai jelentés.

Szijjártó Péter adott vasárnap reggel helyzetjelentést – az ukránok pedig kaptak egy követelést.

Vasárnap reggeli összefoglaló az iráni háborúról.

Donald Trump hivatalos bejelentést tett Ali Khamenei likvidálásáról.

Legalábbis nyersen így fogalmazott egy friss villáminterjúban az Irán ellen megindított támadás kapcsán.

Terepen eddig még nem használt fegyverrel is pusztítottak.

