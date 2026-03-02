Újranyit Izrael? Zöld jelzést adhat a sereg

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egyik hadosztálya, a Home Front Command, mely a lakosság védelméért felel közölte hétfőn, hogy az ország megkezdi légterének újbóli megnyitását, miután az izraeli hadsereg légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyeket megtorlás követett – számolt be a helyi média.

A légtér a mai estétől kezdve „ellenőrzött, felügyelt és összehangolt módon” nyílik meg újra – tudatták.

A konfliktus a mai nap folyamán tovább eszkalálódott, amikor a Hezbollah Libanon felől szintén támadást intézett Izrael ellen, miközben Irán is újabb csapásokat indított. Vasárnap legalább kilenc ember életét vesztette és negyvenen megsebesültek Izraelben, amikor egy iráni ballisztikus rakéta eltalált egy mecsetet Beit Shemesh városában. További részleteket az Iráni konfliktusról itt olvashat: