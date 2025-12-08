2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Ukrajna

Ukrajna: 16 orosz drón célba talált az éjjel

mfor.hu

Volt dolga az ukrán légvédelemnek.

Az orosz hadsereg 149 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, a légvédelem a támadó eszközök zömét hatástalanította, azonban egy ember meghalt és sokan megsebesültek a csapások következtében – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 131 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, 11 helyszínen 16 drón célba talált, négy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – közölte hétfőn a légierő a Telegramon.

Egy ember meghalt, öt személy – közöttük két gyerek – pedig megsebesült, az ellenséges dróntámadások és tüzérségi csapások következtében Dnyipropetrovszk megyében, Krivij Rih környékén – közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko, megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A térségben egy mezőgazdasági vállalkozás, egy magánház és egy gázvezeték is megrongálódott.

A Nyikopoli járásban két ötemeletes épületben, valamint egy művészeti iskolában keletkeztek károk, a megyeszékhelyen, Dnyipróban pedig egy közigazgatási épület és lakóházak rongálódtak meg – fűzte hozzá Hajvanenko.

Három civil megsebesült a Csernyihiv ellen végrehajtott orosz dróntámadás következtében – számolt be Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon. A drón egy többszintes épület mellett csapódott be, a lökéshullám ablakokat és ajtókat tört be és autókat rongált meg, egy gázvezetéken tűz ütött ki.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül Törökországban is

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül Törökországban is

A magyar kormányfő Erdogan török elnökkel tárgyal.

Csak úgy ömlik a kínai áru Németországba

Csak úgy ömlik a kínai áru Németországba

 Az Egyesült Államokba irányuló kínai export továbbra is zuhant

Lavrov, Szijjártó

Szijjártó Péter elárulta, hogy mit gondol a Lavrovtól kapott kitüntetéséről

Szerinte az általa is előrevitt magyar-orosz együttműködés a magyar embereknek jó volt, ezért büszke a kitüntetésre.

Most egy közép-ukrajnai várost vett célba Oroszország, nincs fűtés, víz és áram

Most egy közép-ukrajnai várost vett célba Oroszország, nincs fűtés, víz és áram

Vasárnapra virradóra is folytatódtak az orosz légicsapások Ukrajna ellen.

Meghökkentő kijelentést tett Kijev az orosz veszteségekről

Meghökkentő kijelentést tett Kijev az orosz veszteségekről

Az ukrán támadások sokkal nagyobb veszteségeket okoznak Oroszországnak, mint valamennyi nyugati ország szankciói együttvéve – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szombaton egy kijevi fórumon.

A Kreml szerint gigantikus öngólt rúgott az EU a szankciókkal

A Kreml szerint gigantikus öngólt rúgott az EU a szankciókkal

Az európai országok gazdasága 2022-től és 2025-tel bezárólag 1600 milliárd eurót veszített az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt – közölte az orosz külügyminisztérium szombaton.

Kiverték a biztosítékot az oroszok – felszálltak a NATO vadászgépei

Kiverték a biztosítékot az oroszok – felszálltak a NATO vadászgépei

Órákon át tartott a készültség.

Kellemetlen hírt közöltek Csernobilból

Kellemetlen hírt közöltek Csernobilból

Javításokra lesz szükség.

Nagyon szoros határidőt szabna az Egyesült Államok Európának a NATO átvételére

Nagyon szoros határidőt szabna az Egyesült Államok Európának a NATO átvételére

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Európa 2027-re átvenné a NATO hagyományos védelmi képességeinek többségét – a hírszerzéstől a rakétákig –, közölték a Pentagon tisztviselői ezen a héten Washingtonban diplomatákkal. A szoros határidőt több európai tisztviselő is irreálisnak tartja.

Narendra Modi megerősíti barátságát Vlagyimir Putyinnal

Vlagyimir Putyin és Nerendra Modi az indiai–orosz kereskedelem bővítéséről állapodott meg

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken korlátlan üzemanyag-ellátást ajánlott Indiának, amely óvatosan reagált az ajánlatra, noha Putyin és Narendra Modi indiai miniszterelnök megállapodtak a kereskedelmi és védelmi kapcsolatok bővítéséről a több évtizedes együttműködésre építve.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168