Ukrajna: 16 orosz drón célba talált az éjjel

Az orosz hadsereg 149 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, a légvédelem a támadó eszközök zömét hatástalanította, azonban egy ember meghalt és sokan megsebesültek a csapások következtében – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 131 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, 11 helyszínen 16 drón célba talált, négy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – közölte hétfőn a légierő a Telegramon.

Egy ember meghalt, öt személy – közöttük két gyerek – pedig megsebesült, az ellenséges dróntámadások és tüzérségi csapások következtében Dnyipropetrovszk megyében, Krivij Rih környékén – közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko, megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A térségben egy mezőgazdasági vállalkozás, egy magánház és egy gázvezeték is megrongálódott.

Kapcsolódó cikk Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok Az energetikai infrastruktúrát érte a támadás.

A Nyikopoli járásban két ötemeletes épületben, valamint egy művészeti iskolában keletkeztek károk, a megyeszékhelyen, Dnyipróban pedig egy közigazgatási épület és lakóházak rongálódtak meg – fűzte hozzá Hajvanenko.

Három civil megsebesült a Csernyihiv ellen végrehajtott orosz dróntámadás következtében – számolt be Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon. A drón egy többszintes épület mellett csapódott be, a lökéshullám ablakokat és ajtókat tört be és autókat rongált meg, egy gázvezetéken tűz ütött ki.

(MTI)