Ukrajna aggódik az iráni háború miatt, Zelenszkij eltolná a tárgyalást

Ukrajna az Egyesült Államokhoz fordult azzal a javaslattal, hogy a közel-keleti háború miatt esetleg változtassák meg a háromoldalú találkozó helyszínét, illetve halasszák el azt egy időre az iráni konfliktus miatt – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„A következő háromoldalú találkozót Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között március 5-9. között tervezték, attól függően, hogy mi történik a világban. Most azonban egy újabb háború zajlik a Közel-Keleten. Tárgyaltunk a helyszín lehetséges megváltoztatásáról, valamint a találkozó egy időre történő elhalasztásáról a közel-keleti háború miatt az amerikai féllel, mivel ők azok, akik meghívják Ukrajnát és Oroszországot a találkozóra” – magyarázta Zelenszkij.

Halasztást kér az ukrán elnök

Fotó: Volodimir Zelenszkij Facebook oldala

Az elnök hozzátette: nagyon reméli ugyanakkor, hogy megerősítik azt a fogolycserét, amelyről a korábbi találkozókon állapodtak meg. „A hadifoglyok cseréje mindig fontos pillanat, ez pozitívum a családok számára. Nagyon reméljük, hogy a következő napokban el tudjuk indítani ezt a cserefolyamatot” – hangsúlyozta.

A delegációk következő találkozóját az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba tervezték.

Zelenszkij az interjúban beszélt arról is, hogy szerinte a légvédelmi rakéták szállításának csökkenése, valamint a kőolajtermékek világpiaci árának emelkedése jelenti a fő kockázatot Ukrajna számára az iráni konfliktus miatt.

„Aggodalomra adnak okot az Egyesült Államokból érkező, nyilvános és nem nyilvános jelzések, amelyek arról szólnak, hogy ez a katonai művelet folytatódhat, és emiatt további légvédelmi rendszerekre lesz szükségük saját maguk és szövetségeseik számára. Emellett alaposan vizsgálják saját PAC-2 és PAC-3 gyártási kapacitásaikat is. Ezek a Patriot rendszerek elfogórakétái. Vagyis fennáll az aggodalom, hogy egy elhúzódó háború esetén Amerika csökkentheti a légvédelmi rendszerek és a légvédelmi rakéták szállítását Ukrajnának” – fejtette ki.

Megjegyezte, hogy Európában és világszerte jelenleg mindenki az energiaválság miatt aggódik az olajárak emelkedése következtében. Az elnök szerint azonban az ukrajnai energiaválság elsősorban Oroszország háborújával függ össze. „Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a kőolajtermékek importja a harci cselekmények miatt csökkent vagy teljesen blokkolva van. Ez már hatással van az energiahordozók világpiaci áraira. Ez kihívás, és úgy gondolom, hogy minden ország dolgozni fog a megoldásán” – mondta az államfő.

Zelenszkij ismét emlékeztetett arra, hogy az iráni rezsim korábban fegyvereket adott át Oroszországnak. Elmondása szerint ez az aggodalom most valamelyest csökkent, mert Irán jelenleg valószínűleg nem képes ilyen eszközöket átadni Oroszországnak.

A Harkiv megyei ügyészség közölte, hogy a régióban lévő Csuhujiv város térségében a csütörtök reggelig végrehajtott orosz dróncsapásokban az eddig adatok szerint 12 ember sérült meg. A déli Herszon megyei ügyészség pedig arról tájékoztatott, hogy Herszonban egy ellenséges tüzérségi támadás következtében meghalt egy 79 éves férfi.

Az ukrán haditengerészet arról számolt be, hogy katonái a Fekete-tenger légterében megsemmisítettek egy orosz Ka-27-es helikoptert.

(MTI)