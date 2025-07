Ukrajna elfogta a magyarellenes templomgyújtogatót

A férfi ellen – akit azzal is gyanúsítanak, hogy magyarellenes feliratokkal meggyalázta a templom falát – büntetőeljárás indult nemzetiségek, illetve felekezetek elleni uszítás, valamint szándékos gyújtogatás miatt. A gyanúsított lakhelyén a hatóságok házkutatást tartottak, mobiltelefonokat és egyéb tárgyi bizonyítékokat foglaltak le.

