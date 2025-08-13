Ukrajna kulcsfontosságú épületet talált el – Szijjártó Péter is kiakadt

2p
A miniszter szerint a magyar energiaellátást veszélyeztették.

Ukrán kamikazedrónok támadtak meg egy stratégiailag fontos, orosz olaj- és gázipari létesítményt szerda hajnalban – írja a Kyiv Post. Az ukrán akció célpontja a Barátság-vezeték unecsai olajátemelő állomása volt, az oroszországi Brjanszki területen. Az eltalált létesítmény a Barátság kőolajvezeték-rendszer legnagyobb csomópontja, amely hírszerzési források szerint körülbelül 9 ezer kilométer hosszú vezetékhálózaton keresztül szállít olajat, és kulcsszerepet játszik Oroszország hadiiparának üzemanyag-ellátásában.

Magyar érintettség

A Barátság a világ leghosszabb ilyen vezetéke, amely Magyarországra is kőolajat szállít, Ukrajnán áthaladva, ezért a külgazdasági és külügyminiszter is reagált a történtekre. Szijjártó Péter Facebook-oldalán úgy fogalmazott:

Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság-vezeték elleni újabb ukrán támadás.

Hozzátette, ezért

határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!

