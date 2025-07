Ukrajna már dörzsöli a tenyerét, Trump nagy dobása

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Donald Trump amerikai elnök a héten megígérte, hogy helyreállítja a fegyverszállításokat Ukrajnának, miután védelmi minisztere, Pete Hegseth állítólag a Fehér Ház értesítése nélkül engedélyezte a szállítások leállítását. A Politico kedden este arról számolt be, hogy a döntés Elbridge Colby, a Pentagon politikai vezetője ajánlására született.

Szerda éjjel Kijevet masszív orosz rakétacsapás érte, amely két ember halálát és 16 sérülését okozta – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Aznap hat orosz ballisztikus rakéta jutott át az ukrán légvédelem vonalain, mivel az ország amerikai Patriot rakétákból is hiányt szenved, amelyek megállíthatták volna ezeket a támadásokat.

Az Egyesült Államok hivatalosan is újraindította a fegyverszállításokat Ukrajnának – erősítette meg csütörtökön az ukrán elnöki hivatal –, egy héttel azután, hogy a Pentagon közölte, egyes szállítmányokat ideiglenesen felfüggesztenek – írja a Politico .

