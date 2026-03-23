Ukrajna megnevezte az országban kémkedők állítólagos magyar főnökét

A SZBU szerint André Zoltán, a magyar katonai hírszerzés munkatársa vezette a hálózatot, amelynek feladata az volt, hogy információkat gyűjtsön Ukrajna védelméről és Ukrajna legnyugatibb régiójának politikai légköréről – írja a Kyiv Independent.

Kijev először 2025 májusában jelentette be a hálózat leleplezését, és két ukránt őrizetbe vettek, akiket azzal gyanúsítottak, hogy Budapest nevében kémkedtek – ez volt az első ilyen eset a két ország között.

A kémhálózat céljai között állítólag szerepelt a légvédelmi rendszerekről szóló információk gyűjtése és a helyi lakosok esetleges reakcióinak felmérése egy magyar katonai telepítésre a régióban.

A leleplezések akkoriban vitát váltottak ki Ukrajna és Magyarország között, ami diplomaták kölcsönös kiutasításához vezetett.

Az SZBU már 2025-ben kijelentette, hogy azonosította a műveletet felügyelő magyar tisztet, de a személyazonosságát egészen mostanáig nem hozta nyilvánosságra. Az SZBU szerint André korábban, 2016 és 2020 között diplomáciai álcával hírszerző tevékenységet végzett Grúziában. 2021-ben hírszerző műveleteket indított Ukrajna ellen, kémeket toborozva, főként volt vagy aktív szolgálatot teljesítő katonai, vagy rendvédelmi személyzet körében.

Az SZBU azt is közölte, hogy André megkereste a magyar állampolgárságot kérő helyi lakosokat, pénzt és egyéb juttatásokat kínálva együttműködésükért cserébe.

A Kyiv Independent nem tudta azonnal megerősíteni az állításokat. „Jelenleg az SZBU kémelhárítása átfogó intézkedéseket folytat a magyar ügynökhálózat Ukrajna ellen működő összes tagjának azonosítására” – közölte az ukrán ügynökség a Telegramon közzétett nyilatkozatában.

A közelmúltban az SZBU egy orosz dezinformációs kampányra is figyelmeztetett, amelynek célja a feszültség szítása a régióban élő helyi magyarok, valamint Kijev és Budapest között.

