2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Ukrajna

Ukrajna megnevezte az országban kémkedők állítólagos magyar főnökét

mfor.hu

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) március 23-án nyilvánosságra hozta annak a magyar hírszerző tisztnek a nevét, aki állítólag felügyelte a tavaly felszámolt kémkedési műveletet Kárpátalján.

A SZBU szerint André Zoltán, a magyar katonai hírszerzés munkatársa vezette a hálózatot, amelynek feladata az volt, hogy információkat gyűjtsön Ukrajna védelméről és Ukrajna legnyugatibb régiójának politikai légköréről – írja a Kyiv Independent.

Kijev először 2025 májusában jelentette be a hálózat leleplezését, és két ukránt őrizetbe vettek, akiket azzal gyanúsítottak, hogy Budapest nevében kémkedtek – ez volt az első ilyen eset a két ország között.

A kémhálózat céljai között állítólag szerepelt a légvédelmi rendszerekről szóló információk gyűjtése és a helyi lakosok esetleges reakcióinak felmérése egy magyar katonai telepítésre a régióban.

A leleplezések akkoriban vitát váltottak ki Ukrajna és Magyarország között, ami diplomaták kölcsönös kiutasításához vezetett.

Az SZBU már 2025-ben kijelentette, hogy azonosította a műveletet felügyelő magyar tisztet, de a személyazonosságát egészen mostanáig nem hozta nyilvánosságra. Az SZBU szerint André korábban, 2016 és 2020 között diplomáciai álcával hírszerző tevékenységet végzett Grúziában. 2021-ben hírszerző műveleteket indított Ukrajna ellen, kémeket toborozva, főként volt vagy aktív szolgálatot teljesítő katonai, vagy rendvédelmi személyzet körében.

Az SZBU azt is közölte, hogy André megkereste a magyar állampolgárságot kérő helyi lakosokat, pénzt és egyéb juttatásokat kínálva együttműködésükért cserébe.

A Kyiv Independent nem tudta azonnal megerősíteni az állításokat. „Jelenleg az SZBU kémelhárítása átfogó intézkedéseket folytat a magyar ügynökhálózat Ukrajna ellen működő összes tagjának azonosítására” – közölte az ukrán ügynökség a Telegramon közzétett nyilatkozatában.

A közelmúltban az SZBU egy orosz dezinformációs kampányra is figyelmeztetett, amelynek célja a feszültség szítása a régióban élő helyi magyarok, valamint Kijev és Budapest között.

Korábban írtuk:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Moszad

Egyelőre elbukott a titkos izraeli terv – rakétákkal nem lehet rendszert váltani?

Az izraeli titkosszolgálat mindeddig nem tudott érdemi lázadást szítani Iránban a háború idején, és a kurd milíciák iráni inváziója is elmaradt – az iráni rezsim továbbra is a helyén van. 

Az Európai Bizottság tisztázást vár a magyar kormánytól

Az Európai Bizottság tisztázást vár a magyar kormánytól

A Bizottság szóvivője jelezte ezt, miután kitudódott, hogy a magyar külügyminiszter bizalmas információkról egyeztet orosz kollégájával.

Csattanós hír jött Iránból Donald Trump nagy bejelentésére

Csattanós hír jött Iránból Donald Trump nagy bejelentésére

Nincsen közvetlen vagy közvetett kommunikáció az Egyesült Államokkal, állítja az iráni Fras hírügynökség forrása.

Itt a fordulat: Trump szerint napokon belül békét köthet Iránnal

Itt a fordulat: Trump szerint napokon belül békét köthet Iránnal

Az ultimátumát is meghosszabbította. „Jó és eredményes megbeszéléseket” folytattak Iránnal – írta, közel lehet a megállapodás.

Ha Trump tengerészgyalogosokat küld, Irán durván emelheti a téteket

Ha Trump tengerészgyalogosokat küld, Irán durván emelheti a téteket

A teljes Perzsa-öböl a Hormuzi-szoros sorsára juthat?

Lepattantak a Patrióták a francia nagyvárosokról

Fontos erőfelmérőt tartottak Franciaországban. A Nemzeti Front nem tudott megszerezni egy nagyvárost sem, de országosan azért javította pozícióit.

Az év leginkább várt csúcstalálkozóját is elnapolja az iráni háború

Az év leginkább várt csúcstalálkozóját is elnapolja az iráni háború

Ellátásbiztonság szempontjából az európai és az ázsiai országokat sokkal érzékenyebben érinti a Hormuzi-szoros blokádja és az akadozó tengeri szállítások, mint az Egyesült Államokat. Azonban Donald Trumpnak is főhet a feje, hiszen a közel-keleti háború miatt megemelkedő üzemanyagárak, illetve a várható globális inflációs sokk kifejezetten rosszul jön neki, kevesebb mint 8 hónappal az amerikai félidős választások előtt. Nem véletlen, hogy az idei év leginkább várt csúcstalálkozóját is elhalasztották.

Teljes pusztítással válaszolhat Irán Trump fenyegetésére

Teljes pusztítással válaszolhat Irán Trump fenyegetésére

Az egész régió víz és energia nélkül maradhat?

Elbukott az Orbán-kormány szövetségese a szomszédban

Elbukott az Orbán-kormány szövetségese a szomszédban

Janez Jansa pártja csak másodiknak futhat be.

A lengyel kormányfő és a külügyminiszter is beszólt az elnöknek, amiért Orbán Viktorral találkozik

A lengyel kormányfő és a külügyminiszter is beszólt az elnöknek, amiért Orbán Viktorral találkozik

Szócsata lett a lengyel X-en abból, hogy a köztársasági elnök, Karol Nawrocki hétfőn Orbán Viktorhoz látogat Budapestre. Donald Tusk és Radoslaw Sikorski azt kérdezte az elnöktől, Lengyelországot akarja-e az Európai Unió legszegényebb tagállamaként látni.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG