2p
Külpolitika Ukrajna

Ukrajna nagy része elsötétült az orosz támadás után

mfor.hu

Orosz teherhajót ért dróntalálat.

Csütörtökön mintegy 180 ezer fogyasztó maradt áramellátás nélkül Ukrajna öt régiójában egy éjszakai orosz támadást követően, közölte Artem Nekraszov, Ukrajna megbízott energiaügyi minisztere. Nekraszov a Telegramon azt írta, hogy az éjszaka folyamán támadás érte a déli Mikolajiv és Zaporizzsja régiókat, a közép-ukrajnai Cserkaszi és Dnyipropetrovszk régiókat, valamint az északkeleti Szumi térséget – írja a 444. Öt nappal ezelőtt több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában, miután orosz légicsapások érték az energetikai és ipari infrastruktúrát.

Életét vesztette a legénység két tagja, másik három pedig megsérült egy teherhajón dróntámadás következtében a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu kikötőjében – közölte Jurij Szljuszar helyi kormányzó csütörtökön a Telegram-csatornáján. A kormányzó szerint a hajón húsz négyzetméteren tűz keletkezett, amelyet eloltottak. A Szljuszar által kiadott tájékoztatás szerint Batajszkban hét embernek okozott sérülést egy dróntámadás, egyikük kórházba szállítás után meghalt.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem közép-európai idő szerint szerda 18 és csütörtök hajnali 5 óra között 77 ukrán, repülőgép típusú, pilóta nélküli légi járművet lőtt le Oroszország légterében.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy a rosztovi régióban lévő Volgodonszkban őrizetbe vettek az ukrán titkosszolgálatok által megtévesztett 16 éves lányt, egy szakközépiskolai tanulót, aki abban a hiszemben kísérelt meg egy pokolgépet kézbesíteni egy tisztviselőnek a helyi önkormányzat bejáratánál, hogy – egy adatszivárogtatást leleplező művelet résztvevőjeként – pénzt és egy lehallgatókészüléket juttat el hozzá.

Az FSZB szerint a tizenévesnek a tudtán kívül az öngyilkos merénylő szerepét szánták. A hozzá egy rejtekhelyen keresztül eljuttatott pokolgépet roncsoló elemekkel töltötték meg, a bomba hatóereje 10 kilogramm trotilnak felelt meg.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor olyan üzenetet küldött Brüsszelből, aminek Putyin örül a legjobban

Orbán Viktor olyan üzenetet küldött Brüsszelből, aminek Putyin örül a legjobban

A kormányfő szerint a békét kell finanszírozni.

Orbán Viktor Brüsszelben

Meglepő: nem egyedül indul csatába ma Orbán Viktor Brüsszelben

Ugyanis továbbra is több uniós tagország ellenzi, hogy az EU-ban befagyasztott orosz vagyont felhasználják Ukrajna uniós finanszírozásának fedezésére.

Szijjártó Péter New Yorkból üzent a magyaroknak

Szijjártó Péter New Yorkból üzent a magyaroknak

A külügyminiszter nagy számokról beszélt.

Megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz tiltását, jöhet az olaj?

Megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz tiltását, jöhet az olaj?

Jövő év elején terjeszthet elő javaslatot az orosz olajimport leállítására az Európai Bizottság, miután a gázimportra vonatkozó kezdeményezést elfogadta az Európai Parlament. 2027. szeptember 30-ig teljesen megszűnik a vezetékes gáz áramlása Oroszországból az EU-ba.

Katonai schengeni övezetet akar az Európai Parlament

Katonai schengeni övezetet akar az Európai Parlament

Fel kellene újítani a vasutakat, utakat, alagutakat és a hidakat Európa-szerte, hogy a katonák könnyebben mozoghassanak az Európai Unión belül.

Orbán Viktor megdöbbentő ígéretet kaphatott Putyintól

Orbán Viktor megdöbbentő ígéretet kaphatott Putyintól

Erre utal egy videóban a miniszterelnök.

Magyarország blokkolta az EU közös állásfoglalását a bővítésről

Magyarország blokkolta az EU közös állásfoglalását a bővítésről

Ukrajna volt a forró téma az Európai Tanács Általános Ügyek Tanácsának keddi napirendjén.

Az ukrajnai kártérítési bizottság felállításáról szóló egyezmény aláírása

Európa nemzetközi bizottságot hoz létre az ukrajnai háborús károk rendezésére

Európa kedden létrehozott egy nemzetközi bizottságot Ukrajna számára annak érdekében, hogy Kijev több százmilliárd dolláros kártérítést kapjon az orosz támadások és a háborús bűncselekmények okozta károkért.

José Antonio Kast frissen megválasztott chilei elnök szelfit készít

Orbán Viktor ösztönzést kapott, hogy Chilébe utazzon

A dél-amerikai országban a magyar miniszterelnök elvbarátja José Antonio Kast nyerte a vasárnapi elnökválasztást.

Miért utazott a Fülöp-szigetekre a két sydney-i merénylő?

Miért utazott a Fülöp-szigetekre a két sydney-i merénylő?

Katonai kiképzést kaptak?

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168