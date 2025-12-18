Ukrajna nagy része elsötétült az orosz támadás után

Csütörtökön mintegy 180 ezer fogyasztó maradt áramellátás nélkül Ukrajna öt régiójában egy éjszakai orosz támadást követően, közölte Artem Nekraszov, Ukrajna megbízott energiaügyi minisztere. Nekraszov a Telegramon azt írta, hogy az éjszaka folyamán támadás érte a déli Mikolajiv és Zaporizzsja régiókat, a közép-ukrajnai Cserkaszi és Dnyipropetrovszk régiókat, valamint az északkeleti Szumi térséget – írja a 444. Öt nappal ezelőtt több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában, miután orosz légicsapások érték az energetikai és ipari infrastruktúrát.

Életét vesztette a legénység két tagja, másik három pedig megsérült egy teherhajón dróntámadás következtében a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu kikötőjében – közölte Jurij Szljuszar helyi kormányzó csütörtökön a Telegram-csatornáján. A kormányzó szerint a hajón húsz négyzetméteren tűz keletkezett, amelyet eloltottak. A Szljuszar által kiadott tájékoztatás szerint Batajszkban hét embernek okozott sérülést egy dróntámadás, egyikük kórházba szállítás után meghalt.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem közép-európai idő szerint szerda 18 és csütörtök hajnali 5 óra között 77 ukrán, repülőgép típusú, pilóta nélküli légi járművet lőtt le Oroszország légterében.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) bejelentette, hogy a rosztovi régióban lévő Volgodonszkban őrizetbe vettek az ukrán titkosszolgálatok által megtévesztett 16 éves lányt, egy szakközépiskolai tanulót, aki abban a hiszemben kísérelt meg egy pokolgépet kézbesíteni egy tisztviselőnek a helyi önkormányzat bejáratánál, hogy – egy adatszivárogtatást leleplező művelet résztvevőjeként – pénzt és egy lehallgatókészüléket juttat el hozzá.

Az FSZB szerint a tizenévesnek a tudtán kívül az öngyilkos merénylő szerepét szánták. A hozzá egy rejtekhelyen keresztül eljuttatott pokolgépet roncsoló elemekkel töltötték meg, a bomba hatóereje 10 kilogramm trotilnak felelt meg.

(MTI)