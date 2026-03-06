2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Külpolitika Ukrajna

Ukrajna nagykövetsége javasolja, hogy az ukránok kerüljék el Magyarországot

mfor.hu

Tartózkodjanak a Magyarországra utazástól, és tranzit esetén is keressenek más útvonalat, javasolja Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebookon. A magyar hatóságok önkényes lépései mellett nem tudják garantálni az ukrán állampolgárok biztonságát.

„A Külügyminisztérium azt javasolja Ukrajna állampolgárainak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól” – írja Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége közösségi oldalán. Azt is kérik, hogy tranzit esetén részesítsenek előnyben Magyarországot elkerülő útvonalakat.

Az ukrán és az európai üzleti szereplők figyelmét arra hívták fel, hogy Magyarországon fennáll a tulajdon önkényes elrablásának kockázata, és javasolták, hogy vegyék figyelembe ezt a kockázatot üzleti tevékenységük során.

Az ukrán külügy azzal indokolja a figyelmeztetést, hogy az állampolgárainak biztonságát nem tudja garantálni a magyar hatóságok önkényes lépéseinek fényében.

Csütörtök éjjel két páncélozott pénzszállító autót tartóztattak fel a magyar hatóságok Budapesten. Összesen hét ukrán állampolgárt fogtak el, Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége elrablásként fogalmazott az esetről. A pénzszállítók az ukrán állami Oshadbank számára szállítottak 35 millió euró készpénzt és 9 kilogramm aranyat az osztrák Raiffeisen Banktól. 

