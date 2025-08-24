1p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna Volodimir Zelenszkij

„Ukrajna nem vesztett” – mondta Zelenszkij a nemzeti ünnepen

mfor.hu

Az ukrán elnök az ukrán függetlenség napján szólt a nemzethez. 

A BBC szerint arról beszélt, hogy Ukrajna folytatni fogja a harcot a szabadságéért. „Egy igazságos békére van szükségünk, egy olyan békére, ahol csak mi döntünk a jövőnkről.”

Kifejtette: Ukrajna addig fog harcolni Oroszországgal szemben, amíg „meg nem hallják felhívásait a békére.” Szerinte „Ukrajna még nem nyert, de az biztos, hogy nem vesztett.”

A brit adó megjegyzi, hogy Moszkva közlése szerint az ukrán hadsereg számos orosz erőművet és energiaipari létesítményt támadott szombat éjjel, az egyik dróntámadás pedig tüzet okozott a nyugat-oroszországi Kurszki területen található atomerőműben.

A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt, a radioaktív sugárzás a normál értéken belül maradt.

 

