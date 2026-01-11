Ukrajna orosz olajfúró platformokat gyújtott fel a Kaszpi-tengeren

Az ukrán erők által eltalált három Lukoil-fúróplatform – a V. Filanovszkij, a Jurij Korcsagin és a Valerij Grajfer – kőolaj- és földgázkitermelésre szolgál. „Közvetlen találatokat rögzítettünk. A károk mértékének felmérése folyamatban van” – áll a közleményben, amit a Kyiv Independent ismertet.

Az olaj- és gázipari export az orosz szövetségi költségvetés egyik fő bevételi forrása, és kulcsszerepet játszik Moszkva ukrajnai háborújának finanszírozásában.

Az ukrán hadsereg beszámolója szerint csapást mértek továbbá az orosz 49. összfegyvernemi hadsereg egyik raktárára és műszaki kiszolgáló egységére is a Herszon megye megszállt részén fekvő Novotrojickij térségében. Ez az alakulat az orosz erők fő ütőereje a régióban.

Az orosz olajipar a célkeresztben

Ukrajna 2025 folyamán jelentősen fokozta az oroszországi, illetve az orosz megszállás alatt álló területeken lévő olajipari létesítmények elleni támadásait, elsősorban hazai fejlesztésű drónokra támaszkodva.

Korábban az ukrán különleges műveleti erők (SSO) december 19-én dróntámadást hajtottak végre egy orosz járőrhajó és egy olajplatform ellen a Kaszpi-tengeren. A támadás célpontja volt egy, a Filanovszkij olaj- és gázmezőn található orosz olajplatform is.