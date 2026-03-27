Ukrajna-politikája miatt jelentették fel Robert Ficót

Branislav Gröhling azt írta: még február végén büntetőfeljelentést tett a főügyészségen Robert Fico ellen hazaárulás és más bűncselekmények ügyében és a feljelentéshez több párttársán kívül további több ezer ember csatlakozott. Hozzátette: a feljelentés a főügyészségről a kerületi ügyészségre, majd pedig a rendőrséghez került, amely most vizsgálatot indított az ügyben.
A 150 fős pozsonyi parlamentben 11 képviselői mandátummal rendelkező liberálisok elnöke a feljelentés és az annak alapján indult rendőrségi vizsgálat kapcsán azt mondta: véleményük szerint Robert Fico az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállításával és bizonyos kijelentéseivel feltételezhetően több bűncselekményt is elkövethetett, köztük a hazaárulást és a hivatali jogkör túllépését is.
Robert Fico még február végén kérte fel az állami tulajdonú szlovák áramszállító vállalat (SEPS) vezetését, hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást. Ezt a lépést azt követően és arra reagálva tette a szlovák miniszterelnök, hogy a kijevi vezetés többszöri kérést követően sem indította újra a kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezeték ukrán szakaszán.
A Szlovákiára és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás orosz támadás miatt, és a tranzit azóta sem indult újra. A kialakult helyzet miatt Szlovákiában kőolajszükséghelyzetet, illetve később a dízelüzemanyagra vonatkozó korlátozásokat is be kellett bevezetni.