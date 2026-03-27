2p
Külpolitika Robert Fico Szlovákia Ukrajna

Ukrajna-politikája miatt jelentették fel Robert Ficót

mfor.hu

A feljelentést az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítása miatt az ellenzéki liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) mozgalom elnöke, Branislav Gröhling tette meg. Ennek alapján a rendőrség hazaárulás és más bűncselekmények ügyében vizsgálatot indított – számolt be a szlovák sajtó pénteken az SaS elnökének a közösségi médiában tett bejegyzésére hivatkozva.

Branislav Gröhling azt írta: még február végén büntetőfeljelentést tett a főügyészségen Robert Fico ellen hazaárulás és más bűncselekmények ügyében és a feljelentéshez több párttársán kívül további több ezer ember csatlakozott. Hozzátette: a feljelentés a főügyészségről a kerületi ügyészségre, majd pedig a rendőrséghez került, amely most vizsgálatot indított az ügyben.

A 150 fős pozsonyi parlamentben 11 képviselői mandátummal rendelkező liberálisok elnöke a feljelentés és az annak alapján indult rendőrségi vizsgálat kapcsán azt mondta: véleményük szerint Robert Fico az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállításával és bizonyos kijelentéseivel feltételezhetően több bűncselekményt is elkövethetett, köztük a hazaárulást és a hivatali jogkör túllépését is.

Robert Fico még február végén kérte fel az állami tulajdonú szlovák áramszállító vállalat (SEPS) vezetését, hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást. Ezt a lépést azt követően és arra reagálva tette a szlovák miniszterelnök, hogy a kijevi vezetés többszöri kérést követően sem indította újra a kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezeték ukrán szakaszán.

A Szlovákiára és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás orosz támadás miatt, és a tranzit azóta sem indult újra. A kialakult helyzet miatt Szlovákiában kőolajszükséghelyzetet, illetve később a dízelüzemanyagra vonatkozó korlátozásokat is be kellett bevezetni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG