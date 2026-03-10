Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

„Ezen a héten a három csapat három különböző országban lesz jelen... Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában” – mondta Volodimir Zelenszkij egy újságíróknak tartott tájékoztatón – számol be róla a Kyiv Independent.

A Közel-Kelet országai iráni Sahed drónok és rakéták támadásainak célpontjai lettek a február 28-án indult Irán elleni izraeli-amerikai csapások után.

Ukrajna jelezte, hogy készen áll megosztani széleskörű tapasztalatait az olyan olcsó kamikaze drónok elleni támadásokban, amelyeket Oroszország naponta indít ukrán városok és infrastruktúra elleni támadásokban.

Az ukrán elnök büszke országa szaktudására

Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij Facebook oldala

Korábban Zelenszkij azt mondta, hogy Ukrajna Washington kérésére szakértőkből és drónelfogókból álló csapatot küldött, hogy segítsenek megvédeni az amerikai bázisokat Jordániában. Zelenszkij újságíróknak elmondta, hogy a drónok elleni védekezésben nyújtott segítségért cserébe Kijev PAC-2 és PAC-3 légvédelmi rakétákat szeretne beszerezni, amelyekből hiány van. A Patriot légvédelmi rendszerekben használt rakéták segítenek Ukrajnának az orosz ballisztikus fenyegetések elhárításában.

Bár Ukrajna tavaly dróntechnológiát ajánlott fel Washingtonnak, a Trump-adminisztráció akkoriban elutasította azt, jelentette az Axios.

„Mindenki megértheti, hogy a sahed drónok lelövésében az egyetlen igazi tapasztalattal ma Ukrajna rendelkezik” – mondta Zelenszkij. Még azok az országok is, amelyek „valahogyan megszerezték” a drónelhárítókat, rájöttek, hogy ezek nem lesznek hatékonyak ukrán tapasztalat és technológia nélkül – tette hozzá.