2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Drónok Egyesült Arab Emírségek Irán Katar Szaúd-Arábia Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Ukrajna szakértőket küld az Öböl-országokba az iráni dróntámadások kivédésére

mfor.hu

Kijev három katonai szakértői csapatot küldött a Közel-Keletre – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden.

„Ezen a héten a három csapat három különböző országban lesz jelen... Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában” – mondta Volodimir Zelenszkij egy újságíróknak tartott tájékoztatón – számol be róla a Kyiv Independent.

A Közel-Kelet országai iráni Sahed drónok és rakéták támadásainak célpontjai lettek a február 28-án indult Irán elleni izraeli-amerikai csapások után.

Ukrajna jelezte, hogy készen áll megosztani széleskörű tapasztalatait az olyan olcsó kamikaze drónok elleni támadásokban, amelyeket Oroszország naponta indít ukrán városok és infrastruktúra elleni támadásokban.

Az ukrán elnök büszke országa szaktudására
Az ukrán elnök büszke országa szaktudására
Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij Facebook oldala

Korábban Zelenszkij azt mondta, hogy Ukrajna Washington kérésére szakértőkből és drónelfogókból álló csapatot küldött, hogy segítsenek megvédeni az amerikai bázisokat Jordániában. Zelenszkij újságíróknak elmondta, hogy a drónok elleni védekezésben nyújtott segítségért cserébe Kijev PAC-2 és PAC-3 légvédelmi rakétákat szeretne beszerezni, amelyekből hiány van. A Patriot légvédelmi rendszerekben használt rakéták segítenek Ukrajnának az orosz ballisztikus fenyegetések elhárításában.

Bár Ukrajna tavaly dróntechnológiát ajánlott fel Washingtonnak, a Trump-adminisztráció akkoriban elutasította azt, jelentette az Axios.

„Mindenki megértheti, hogy a sahed drónok lelövésében az egyetlen igazi tapasztalattal ma Ukrajna rendelkezik” – mondta Zelenszkij. Még azok az országok is, amelyek „valahogyan megszerezték” a drónelhárítókat, rájöttek, hogy ezek nem lesznek hatékonyak ukrán tapasztalat és technológia nélkül – tette hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Izrael evakuálást rendelt el Dél Libanonban

Izrael evakuálást rendelt el Dél-Libanonban

A háborúban eddig több mint 667 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát – jelentette az ENSZ kedden.

Wéber Balázs, ATV

Keményen játszik Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték ügyében

Politikai kérdéssé vált a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ügye. 

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

Aktivisták olvasták a Roszatom kapcsolatot Emmanuel Macron fejére

A Greenpeace két aktivistája a nemzetközi atomenergetikai csúcsot zavarta meg kedden.

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Ezt elkiabálta Trump? A Forradalmi Gárda teljes blokáddal fenyeget

Irán folytatta a drón- és rakétacsapásait.

A légicsapást szenvedett iskola a dél-iráni Minabban

Megvan, ki felelős az iráni háború eddigi legsúlyosabb tragédiájáért

Egybehangzó lapértesülések szerint valószínűleg amerikai légicsapás érte az iráni lányiskolát. 

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy Kuba humanitárius szempontból „nagy bajban van”. A közép-amerikai ország ügyével Marco Rubio amerikai külügyminiszter foglalkozik.

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Máris megjött Irán reakciója Donald Trump szavaira

Irán másképp látja a közel-keleti helyzetet, mint az Egyesült Államok.

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Meglepő kijelentés Trumptól, ez már a háború végét jelzi?

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este.

Ukrán pénzszállítók: meglepte a magyar kormány az ukrán külügyminisztert

Nem erre számított az ukrán politikus.

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Nem sok jót jelent, hogy Irán kész meghekkelni az olajpiacot

Az olaj világpiaci árán keresztül rombolnának az elszánt iráni harcosok.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168